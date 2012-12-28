По Липецком женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку

4 марта автоинспекторы зарегистрировали 24 аварии. Две из них — с пострадавшими.



Задонском районе на трассе «Дон»: столкнулись легковой автомобиль «Лексус» под управлением 43-летнего мужчины и грузовик «ГАЗ» с 36-летним водителем. По уточенным данным, в аварии получили травмы две пассажирки «Лексуса», их госпитализировали.

4 марта в селе Елецкое Липецкого района под колеса автомобиля «Ниссан», которым управляла 51-летняя женщина, попала 16-летняя девушка. С места аварии ее увезли в больницу.Еще одна авария произошла вчера в

«За сутки на дорогах Липецкой области выявлены 2341 нарушение правил дорожного движения. Автоинспекторы остановили шестерых пьяных водителей, 93 водителя оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2054 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.