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Происшествия
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сегодня, 09:00
По Липецком женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
4 марта автоинспекторы зарегистрировали 24 аварии. Две из них — с пострадавшими.
Еще одна авария произошла вчера в Задонском районе на трассе «Дон»: столкнулись легковой автомобиль «Лексус» под управлением 43-летнего мужчины и грузовик «ГАЗ» с 36-летним водителем. По уточенным данным, в аварии получили травмы две пассажирки «Лексуса», их госпитализировали.
«За сутки на дорогах Липецкой области выявлены 2341 нарушение правил дорожного движения. Автоинспекторы остановили шестерых пьяных водителей, 93 водителя оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2054 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.
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