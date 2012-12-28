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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области ночью до -16
Осадков не ожидается.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 марта — 8-9 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, 9 марта — 4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -11 до -16, днем — от 0 до -5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью — от -12 до -14, днем — от -3 до -5 градусов.
День 7 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 30 градусов мороза.
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