Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
Происшествия
245
9 минут назад
1
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Слова родственников пострадавшей подтвердили в полиции.
Напомним, 4 марта около 19:00 в селе Елецкое Липецкого района на улице 9 Мая под колеса автомобиля «Ниссан», которым управляла 51-летняя женщина, попала 16-летняя школьница. Девятиклассницу госпитализировали в Областную детскую больницу. По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в реанимации в коме с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг.
Как рассказала GOROD48 сестра пострадавшей, водитель «Ниссана» была пьяна и после того, как сбила девочку, скрылась с места аварии. Но за ней погнался таксист. Уже в другом месте женщина-водитель «Ниссана» попала в очередное ДТП. Погоню якобы даже записал видеорегистратор автомобиля такси.
«Следственным отделом ОМВД России по Липецкому району в отношении 51-летней женщины-водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», — cообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
У женщины-водителя уже установлено наличие опьянения. Кроме того, сразу после того, как она сбила школьницу, водитель «Ниссана», действительно, попыталась скрыться с места происшествия и совершила второе ДТП — но оно было уже механическим, в нём никто не пострадал.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств ДТП», — добавляют в полиции.
0
1
3
0
0
Комментарии (1)