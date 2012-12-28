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9 минут назад
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Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП

Слова родственников пострадавшей подтвердили в полиции.

Cтали известны новые подробности ДТП в селе Елецкое Липецкого района, в котором серьёзно пострадала девятиклассница.

Напомним, 4 марта около 19:00 в селе Елецкое Липецкого района на улице 9 Мая под колеса автомобиля «Ниссан», которым управляла 51-летняя женщина, попала 16-летняя школьница. Девятиклассницу госпитализировали в Областную детскую больницу. По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в реанимации в коме с черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг.

Как рассказала GOROD48 сестра пострадавшей, водитель «Ниссана» была пьяна и после того, как сбила девочку, скрылась с места аварии. Но за ней погнался таксист. Уже в другом месте женщина-водитель «Ниссана» попала в очередное ДТП. Погоню якобы даже записал видеорегистратор автомобиля такси. 

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«Следственным отделом ОМВД России по Липецкому району в отношении 51-летней женщины-водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», — cообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

У женщины-водителя уже установлено наличие опьянения. Кроме того, сразу после того, как она сбила школьницу, водитель «Ниссана», действительно, попыталась скрыться с места происшествия и совершила второе ДТП — но оно было уже механическим, в нём никто не пострадал.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств ДТП», — добавляют в полиции.

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5 минут назад
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