38-летняя женщина за пять тысяч рублей стала учредителем фирмы

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке судить 38-летнюю жительницу Добринского района, которая за 5000 рублей стала номинальным руководителем фирмы.«По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняема согласилась на предложение незнакомца за 5000 рублей стать номинальным руководителем «фирмы-однодневки». По её паспорту были сведены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Преступление вскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. По пункту «б» части второй статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору) женщине грозит до пяти лет лишения свободы.