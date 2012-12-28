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сегодня, 11:02
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38-летняя женщина за пять тысяч рублей стала учредителем фирмы

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке судить 38-летнюю жительницу Добринского района, которая за 5000 рублей стала номинальным руководителем фирмы.

«По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняема согласилась на предложение незнакомца за 5000 рублей стать номинальным руководителем «фирмы-однодневки». По её паспорту были сведены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Преступление вскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. По пункту «б» части второй статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору) женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
юрлицо
предприниматель
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Р
49 минут назад
Бред какой то нашли данные паспорта на любого можно так оформить
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Профессионалы
56 минут назад
всего то прошло 4,7 года.молодцы.Побольше таких.
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