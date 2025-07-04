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сегодня, 12:40
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Застройке улицы Студеновской мешает отсутствие на ней современных коммуникаций

«РВК-Липецк» не дал добро на комплексное развитие района, постепенно освобождающегося от ветхих двухэтажек.

В планах мэрии на этот год — найти инвесторов для комплексного развития трех территорий в Липецке. Компетентные застройщики нужны параллельному улице Фрунзе району частной застройки, улице Интернациональной, а также территории в границах улиц Радиаторной и Калинина, с которой, собственно, в 2019 году в администрации Евгении Уваркиной и началась разработка таких программ.

А как быть с улицей Студеновской? На ней потихоньку сносят расселенные двухэтажки. Что займет их место вдоль оживленной магистрали, связывающей Сокол с другими районами города?

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На этот вопрос депутата Евдокии Бычковой ответила на последней сессии горсовета вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.

Она сказала, что эта улица также попала в проект комплексного развития. Им предусмотрено строительство домов высотой до 8 этажей. Но пока поиск инвестора поставили на паузу по причине нехватки мощностей по водоснабжению для новостроек. Компания «РВК-Липецк» не дала добро на предпроект застройки Студеновской.

— Предусмотрены ли на Студеновской скверы, места для прогулок и отдыха? Ведь эта улица — визитка Липецка для жителей Тамбова, например, —поинтересовалась депутат Вера Урываева.

— Подумаем, что можно сделать, — дипломатично ответила вице-мэр.
КРТ
реновация
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Нардеп
14 минут назад
Думать не значит делать!!!
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Ю
42 минуты назад
Какие застройки. Все разъезжаются из этого болота и правильно делают. Останутся одни Уваркины с администрацией и их родственники.
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Не знаю
20 минут назад
С каждым годом машин и народу на улицах больше в городе, не протоокнуться. Нужно город расширять, а то как в Китае становится.
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Джил
53 минуты назад
Торговый центр там постройте а то что-то их мало вообще
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Гость
56 минут назад
А что старые не выдержат? За быхановым садом все на старом стоит и микрорайон разрастается.
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Михаил Зайцев
сегодня, 12:55
На улице Юношеской расселили целый квартал бараков, а сносить кто будет? Люди без определенного места жительства уже костры разводят, металл жгут.
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неадекв женщ со вкус
сегодня, 12:54
Красиво выглядят только дома не выше 7 этажей, с высокими потолками и просторными помещениями. И двухэтажки тоже нормально выглядели. А вместо них что построят? Курятники в 22 этажа?
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Стас
сегодня, 12:48
Тогда и не надо застраивать тут ничего, по крайней мере, этот расселённый бедлам нужно снести.
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Бледная моль
сегодня, 12:48
Опять этажи. Или пятёрки. Или для алко зависимых что-то. А нормально спроектировать что-то стОящее не хватает когнитивных способностей? Ну попросите специалиста не из Липецка.
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Саша - Аппаратчик
41 минуту назад
Можешь ты проектировать. Нет проблем.
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