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Общество
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сегодня, 12:40
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Застройке улицы Студеновской мешает отсутствие на ней современных коммуникаций
«РВК-Липецк» не дал добро на комплексное развитие района, постепенно освобождающегося от ветхих двухэтажек.
А как быть с улицей Студеновской? На ней потихоньку сносят расселенные двухэтажки. Что займет их место вдоль оживленной магистрали, связывающей Сокол с другими районами города?
На этот вопрос депутата Евдокии Бычковой ответила на последней сессии горсовета вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.
Она сказала, что эта улица также попала в проект комплексного развития. Им предусмотрено строительство домов высотой до 8 этажей. Но пока поиск инвестора поставили на паузу по причине нехватки мощностей по водоснабжению для новостроек. Компания «РВК-Липецк» не дала добро на предпроект застройки Студеновской.
— Предусмотрены ли на Студеновской скверы, места для прогулок и отдыха? Ведь эта улица — визитка Липецка для жителей Тамбова, например, —поинтересовалась депутат Вера Урываева.
— Подумаем, что можно сделать, — дипломатично ответила вице-мэр.
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