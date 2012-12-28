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43 минуты назад

Родственники впавшей в кому девятиклассницы ищут видеозаписи и очевидцев ДТП

Девушку сбил «Ниссан» в селе Елецкое Липецкого района.

Сбитая «Ниссаном» девятиклассница — в тяжёлом состоянии. Напомним, 4 марта около 19:00 в селе Елецкое Липецкого района на улице 9 Мая под колеса автомобиля «Ниссан», которым управляла 51-летняя женщина, попала 16-летняя школьница. С места аварии девятиклассницу увезли в больницу.

По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в реанимации в коме с черепно-мозговой травмой. Кровоизлияние в мозг пока не позволяет провести операцию.

Родственники девушки просят откликнуться возможных очевидцев ДТП.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, или у кого есть видео с места аварии, просят позвонить по телефону: 8-992-057-9790 (София).

 
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