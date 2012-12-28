Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
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Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Происшествия
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43 минуты назад
Родственники впавшей в кому девятиклассницы ищут видеозаписи и очевидцев ДТП
Девушку сбил «Ниссан» в селе Елецкое Липецкого района.
По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в реанимации в коме с черепно-мозговой травмой. Кровоизлияние в мозг пока не позволяет провести операцию.
Родственники девушки просят откликнуться возможных очевидцев ДТП.
Всех, кто располагает информацией о происшествии, или у кого есть видео с места аварии, просят позвонить по телефону: 8-992-057-9790 (София).
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