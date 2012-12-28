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403
сегодня, 13:49
8

В Липецке решили вернуться к идее создания парка Авиаторов в микрорайоне «Елецкий»

Жители микрорайона попросили об этом губернатора

Сегодня в микрорайоне «Елецкий» губернатор Игорь Артамонов встречался с местными жителями. На встрече он пообещал сделать дорожную развязку у магазина «Леруа Мерлен» после завершения строительства поликлиники. Ее планируют сдать уже в этом году.

Также на встрече жители «Елецкого» попросили губернатора вернутся к идее строительства парка Авиаторов в поле за микрорайоном. Просьбу Игорь Артамонов поддержал и пообещал, что работы по создания парка начнутся в этом году.

Парк Авиаторов за «Елецким» первый раз заложили в 2018 году. Но после того, как посадили там деревца, за парком никто не ухаживал, вскоре он зарос, деревья затерялись все в сорняках, дорогие туи похитили, а затем поле и вовсе превратилось в свалку мусора.

Также в поле за «Елецким» планировали создать аналог парка «Патриот» с военной и авиационной техникой. Но та идея так и не получила развития.
парк Авиаторов
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Каменный Лог
4 минуты назад
Ну Каменный Лог уже благоустроили!!! Центр города как бомжатник. Хотя с экрана телевизора три года назад обещал начать работы, народ проголосовал по Федеральной программе и тишина. В этом городе с жителями ни кто не считается.
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Тамара
27 минут назад
Приятная новость, спасибо губернатору.
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И смех, грех
6 минут назад
А в чём "новость" и за что "спасибо"? за "поддержал" и "пообещал"? ну так про такие пообещания хоть каждый день можно писать, вот приятственных новостей то куча будет! Хорошо, что у комментаторов память короткая, как у рыбки, не помнят что вчера было...
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Жители
52 минуты назад
А в Университетском не собираются строить школу и поликлинику или только дома- человейчинки??? Когда дети прекратят учиться в 3 смены? Или сразу обращаться в Москву?
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Гостья1
сегодня, 14:19
Когда будет пространство для отдыха жителей на территории от каменного лога до пр.Победы со спорткомплексом и велодорожками кругом рынки , магазины и транспортные выхлопы? В парки все детям....?
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Предвыборная компания
сегодня, 14:07
Началась !
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Ольга
сегодня, 14:04
Хорошая новость , спасибо И. Артамонову что учитывается мнение жителей, это очень важно для людей !
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Шаман
сегодня, 14:02
Других вопросов у горожан нет?
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