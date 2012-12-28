Общество
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сегодня, 13:49
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В Липецке решили вернуться к идее создания парка Авиаторов в микрорайоне «Елецкий»
Жители микрорайона попросили об этом губернатора
Также на встрече жители «Елецкого» попросили губернатора вернутся к идее строительства парка Авиаторов в поле за микрорайоном. Просьбу Игорь Артамонов поддержал и пообещал, что работы по создания парка начнутся в этом году.
Парк Авиаторов за «Елецким» первый раз заложили в 2018 году. Но после того, как посадили там деревца, за парком никто не ухаживал, вскоре он зарос, деревья затерялись все в сорняках, дорогие туи похитили, а затем поле и вовсе превратилось в свалку мусора.
Также в поле за «Елецким» планировали создать аналог парка «Патриот» с военной и авиационной техникой. Но та идея так и не получила развития.
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