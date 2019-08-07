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сегодня, 10:28

В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации

20 395
#музей #авиация
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В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации

На 4 гектарах за микрорайоном Елецкий разместят 20 боевых самолетов.

Инициативу нескольких липчан по созданию в городе музея авиационной техники под открытым небом поддержали власть и военные. 

Мини-«Монино» планируется разместить за микрорайоном «Елецкий», в парке Авиаторов. На участке земли около 4 гектаров будут установлены 20 боевых самолетов и благоустроена территория.

Как рассказал GOROD48 один из членов инициативной группы, идея нашла поддержку во всех органах власти и военном ведомстве, осталось решить организационные вопросы. На следующей неделе по этому поводу состоится большое совещание с первыми лицами региона и представителям Военно-космических сил России.

Финансирование проекта предусмотрено федеральное. Часть списанных самолетов музей получит из Липецкого авиацентра, часть из других авиасоединений страны. «Фишкой» музея станут истребители Су-27, на которых совершали полеты президенты страны Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Также в музее смонтируют макет самолета "Илья Муромец" летавшего в Липецке сто лет назад во время создания авиашколы и авиамастерских. 

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#музей #авиация
2

Комментарии (20)

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НЕ ПАТРИОТ

1 минуту назад
Перри Мейсон, "а у памятника жертвам политических репрессий" надо поставить бюстик Сталина, который тут недавно пеной строительной разукрасили... Только сперва бюстик этот на доработку в Грозный, так, на месячишко отвезти...
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Animal planet!

3 минуты назад
Animal Planet, опять ты ноешь? Ты с детства такой нытик? Представляю как с тобой родители намаялись:))) - надо же в семье такое "чудо" уродилось:)))
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Animal Planet

6 минут назад
Animal planet,во ты гавнище,под моим ником во всех темах херачишь,обмудок.
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Animal planet

6 минут назад
Сельдерей не растет на Елецком, какие нахрен иллюзии? Понаехала быдлота с бабками. Элита епть!:)))
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Animal planet

9 минут назад
Ваш, разделить на части и раздать Мейсонам.
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Сельдерей не растет на Елецком

9 минут назад
Блин,нужно было в эту новость написать.Вообщем вот. Свежие новости про мкр Елецкий. Срочный эфир так сказать.Ну что господа cвершилось то,что жители мкр Елецкого начали избавляться от иллюзий связанных с крутостью и элитностью мкр Елецкий,некоторые респонденты уже жалеют о переезде в эту опу мира. А произошло полнейшее деградирование некоторых личностей Елецкого мкр. Cлучилось вот что,вчера около 21 часа,на лобовое стекло машины приземлился пакет с мусором,наполненный стеклянными бутылками и пробил лобовое стекло машины. Вот как это называется,а если бы бутылки прилетели в голову человеку проходящему мимо? В комментах как всегда волна возмущения,ведь понимают люди,что так делать нельзя,но почему то делают.Вот такие невеселые делишки творятся в отдельно взятой стране под названием Елецкий. Ну и какой там музей авицаии,расхерачат все к херам.
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ветеран ВВС

10 минут назад
Только что разговаривал по телефону со своим однокашником Кобылаш Сергеем Ивановичем (командующий дальней авиацией ВКС РФ). Он удивился, что музей будет посвящён только истребительной и штурмовой авиации. Есть возможность передать Липецку один ТУ-160, но с этим вопросом к нему не обращались.
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Ваш

10 минут назад
Animal planet, и куда его деть? В новый парк к самолетам?
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Animal planet

13 минут назад
Надо таранку вынести из мавзолея!
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Перри Мейсон

18 минут назад
Ваш, а у памятника жертвам политических репрессий? Памятник ельцинскому коммерческому киоску. И хрен с ним, пусть в граните .
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