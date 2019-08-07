В Липецке планируется создание музея штурмовой и истребительной авиации

На 4 гектарах за микрорайоном Елецкий разместят 20 боевых самолетов.

Инициативу нескольких липчан по созданию в городе музея авиационной техники под открытым небом поддержали власть и военные.



Мини-«Монино» планируется разместить за микрорайоном «Елецкий», в парке Авиаторов. На участке земли около 4 гектаров будут установлены 20 боевых самолетов и благоустроена территория.



Как рассказал GOROD48 один из членов инициативной группы, идея нашла поддержку во всех органах власти и военном ведомстве, осталось решить организационные вопросы. На следующей неделе по этому поводу состоится большое совещание с первыми лицами региона и представителям Военно-космических сил России.



Финансирование проекта предусмотрено федеральное. Часть списанных самолетов музей получит из Липецкого авиацентра, часть из других авиасоединений страны. «Фишкой» музея станут истребители Су-27, на которых совершали полеты президенты страны Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Также в музее смонтируют макет самолета "Илья Муромец" летавшего в Липецке сто лет назад во время создания авиашколы и авиамастерских.



