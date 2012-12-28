Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
В Липецке появился бургомистр
Общество
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
На остановке «Коксохим» нашли труп
Происшествия
На 11-летнюю девочку напали по дороге из школы на глазах матери
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Общество
31-летняя ельчанка покончила с собой
Происшествия
43-летний липчанин погиб, выпав с девятого этажа
Происшествия
В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя
Общество
22-летний парень и подросток вломились ночью в магазин
Происшествия
Читать все
Липецкие оперативники задержали 20-летнего курьера мошенников
Происшествия
Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
Общество
Вы верите астрологам?
Говорит Липецк
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Общество
Пенсионер свел счеты с жизнью в селе Казаки
Происшествия
На улице Дачной горел «Рено Логан»
Происшествия
В суды стали подавать иски по проблемам с вывозом мусора
Общество
На трассе Липецк-Грязи столкнулись «Рено» и «Дэу»: пострадали оба водителя
Происшествия
Нашедшего в туалете телефон ельчанина осудили за кражу
Происшествия
На улицах Ковалева и Стаханова проведут зимний ремонт дорог
Общество
Читать все
Общество
294
сегодня, 10:17
1

В суды стали подавать иски по проблемам с вывозом мусора

Елецкий районный суд уже удовлетворил один такой иск, встав на сторону потребителя коммунальной услуги.

В суды Липецкой области стали подавать гражданские иски по спорам, связанным с такой коммунальной услугой, как вывоз мусора. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в том числе появились иски о перерасчёте образовавшейся задолженности оплаты услуги ввиду ненадлежащего исполнения оператором по вывозу ТКО условий договора.

Один из споров по вопросу вывоза ТКО рассмотрел Елецкий районный суд. И он встал на сторону потребителя коммунальной услуги: ельчанин просил обязать сельсовет установить мусорный контейнер на допустимом расстоянии от его дома. При этом у мужчины была задолженность за оплату услуги вывоза ТКО, с которой он был не согласен, так как мусор он сжигает регулярно, поскольку ближайший мусорный контейнер от его дома расположен на расстоянии 500 метров, то есть указал на то, что фактически услуга вывоза мусора не осуществляется.

«При оказании услуги оператор обязан соблюдать требования, касающиеся периодичности вывоза ТКО самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В случае если обязанность им не выполняется своевременно, нарушаются права гражданина на благоприятную окружающую среду. График вывоза ТКО должен быть рассчитан таким образом, чтобы исполнителем коммунальной услуги соблюдались требования о своевременном вывозе отходов из мест их накопления. В случае, если периодичность вывоза не соответствует существующим требованиям: в холодное время года не реже одного раза в трое суток, в теплое время не реже одного раза в сутки (ежедневный вывоз); допустимое отклонение – не более 72 часа суммарно в течение одного месяца; не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5С), суд, вправе произвести перерасчёт платы, поскольку услуга оказывалась ненадлежащего качества. Региональный оператор вправе предоставлять суду все необходимые доказательства, подтверждающие оказание услуги надлежащего качества, в том числе данные системы ГЛОНАСС, путевые листы, территориальные схемы, маршрутные журналы и другие документы. В случае, если договор не содержит условия о периодичности вывоза «по требованию», то оператор обязан приезжать по графику, предусмотренному договором», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
ЖКХ
0
0
0
6
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Безмасочник
47 минут назад
Молодцы, что не вывозят! Я вчера копался и нашёл очень дорогой ноутбук. Всё работает, но сломана одна петля. Буду чинить.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru