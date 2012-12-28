В суды стали подавать иски по проблемам с вывозом мусора

Елецкий районный суд уже удовлетворил один такой иск, встав на сторону потребителя коммунальной услуги.

В суды Липецкой области стали подавать гражданские иски по спорам, связанным с такой коммунальной услугой, как вывоз мусора. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в том числе появились иски о перерасчёте образовавшейся задолженности оплаты услуги ввиду ненадлежащего исполнения оператором по вывозу ТКО условий договора.Один из споров по вопросу вывоза ТКО рассмотрел Елецкий районный суд. И он встал на сторону потребителя коммунальной услуги: ельчанин просил обязать сельсовет установить мусорный контейнер на допустимом расстоянии от его дома. При этом у мужчины была задолженность за оплату услуги вывоза ТКО, с которой он был не согласен, так как мусор он сжигает регулярно, поскольку ближайший мусорный контейнер от его дома расположен на расстоянии 500 метров, то есть указал на то, что фактически услуга вывоза мусора не осуществляется.«При оказании услуги оператор обязан соблюдать требования, касающиеся периодичности вывоза ТКО самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В случае если обязанность им не выполняется своевременно, нарушаются права гражданина на благоприятную окружающую среду. График вывоза ТКО должен быть рассчитан таким образом, чтобы исполнителем коммунальной услуги соблюдались требования о своевременном вывозе отходов из мест их накопления. В случае, если периодичность вывоза не соответствует существующим требованиям: в холодное время года не реже одного раза в трое суток, в теплое время не реже одного раза в сутки (ежедневный вывоз); допустимое отклонение – не более 72 часа суммарно в течение одного месяца; не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5С), суд, вправе произвести перерасчёт платы, поскольку услуга оказывалась ненадлежащего качества. Региональный оператор вправе предоставлять суду все необходимые доказательства, подтверждающие оказание услуги надлежащего качества, в том числе данные системы ГЛОНАСС, путевые листы, территориальные схемы, маршрутные журналы и другие документы. В случае, если договор не содержит условия о периодичности вывоза «по требованию», то оператор обязан приезжать по графику, предусмотренному договором», — отмечает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.