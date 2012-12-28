На пересечении Волгоградской и Коммунистической — утечка на сетях «РВК Липецк»

Она уже обследована.

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На пересечении улиц Волгоградской и Коммунистической в Липецке — очередная утечка на изношенных сетях водоотведения.«Утечка обследована специалистами «РВК Липецк». На данный момент водоканал проводит мероприятия, которые позволят минимизировать неудобства для местных жителей при проведении работ по ликвидации нештатной ситуации. Кроме того, до устранения утечки специалистами обеспечен отвод стоков в расположенный рядом самотечный коллектор», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК Липецк».