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сегодня, 13:15
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На пересечении Волгоградской и Коммунистической — утечка на сетях «РВК Липецк»

Она уже обследована.

На пересечении улиц Волгоградской и Коммунистической в Липецке — очередная утечка на изношенных сетях водоотведения.

«Утечка обследована специалистами «РВК Липецк». На данный момент водоканал проводит мероприятия, которые позволят минимизировать неудобства для местных жителей при проведении работ по ликвидации нештатной ситуации. Кроме того, до устранения утечки специалистами обеспечен отвод стоков в расположенный рядом самотечный коллектор», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Виктория
16 минут назад
Эта утечка уже две недели точно. И никто не чешется. По всему городу бардак, куда не глянь.
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Гость
49 минут назад
А разве это не плановые работы? Это что-то новое в РВК, обычно такие работы у них по плану они заранее знают где и когда рванёт.
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гость
сегодня, 13:27
А кто оплачивает утечки?
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