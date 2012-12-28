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Общество
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сегодня, 16:19
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С новых многоэтажек Липецка слетает облицовочная кладка
Из-за их вынужденного восстановления очередь на капремонт жилья брежневской и хрущевской эпох сдвигается.
В прошлом году капремонт увидели 5028 семей, живущих в 152 многоквартирных домах. На это было потрачено 1,7 млрд рублей. В этом году ФКР собирается капитально отремонтировать 169 домов, провести отдельные работы в 650 домах и заменить 142 лифта.
В прошлом году, кстати, Фонд расторгнул семь договоров с четырьмя подрядными организациями — «Рубин», «ЦОКР», «Интер», «Горстрой». Им выставлены требования об уплате штрафов на 30,2 млн рублей, а их руководители оштрафованы на 1,1 миллиона. Все эти организации УФАС по Липецкой области внес в реестр недобросовестных. Всего же ФКР в прошлом году направил в адрес 20 подрядчиков 149 претензий на общую сумму в 60 млн рублей.
Роман Сапрыкин сообщил, что для усиления контроля над подрядными организациями в 2023 году в договоры включено условие о банковском сопровождении договора. Новое положение требует от подрядчика открытия отдельного счета, операции по которым осуществляются исключительно для исполнения конкретного договора и после подтверждения платежа Фондом, исключает нецелевое расходование средств.
Важным изменением в условиях договора стало обязательное страхование гражданской ответственности подрядчика перед собственниками помещений в период выполнения работ. При наступлении страхового случая, чаще всего это залития квартир после дождя, выплату компенсации собственники смогут получать непосредственное от страховой компании.
Депутат Светлана Бессонова спросила, почему подрядчики ФКР не обновляют общие помещения в общежитиях при капремонте? Потому что бремя ответственности за их содержание лежит на управляющих компаниях, ответил Роман Сапрыкин. За это как раз и платят жильцы. Однако с 2022 года в перечень работ по капремонту включено обновление душевых и туалетов. Но тут ФКР столкнулся с проблемой отсутствия вентиляции в т. наз мокрых помещениях. Тратить средства на ее обустройство Фонд не имеет права.
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поинтересовался, достаточно ли той суммы, которую выделяют на ремонт инженерных сетей, исходя из их технического состояния? Роман Сапрыкин ответил, что нет. Что из-за этого на более поздние сроки сдвинуты работы в 124 домах, так как Фонду не хватает на это 4,9 млрд рублей.
— Из нашего анализа следует, что на замену инженерных сетей тратится больше средств, чем на все остальные виды работ. Но последние коммунальные аварии показали, что состояние внутренних инженерных сетей требует дополнительного внимания. И нужно подумать, как форсировать эту замену по аналогии с лифтами, — прокомментировал первый вице-спикер.
Самый простой способ форсировать ремонты — увеличить взнос жильцов многоквартирных домов до 40 рублей за квадратный метр. Но тариф по понятным всем причинам поднимают не торопясь. Так, с 1 января прошлого года его размер — 11 рублей 80 копеек. Собираемость взносов на капремонт по состоянию на 1 января этого года составляет 97,1%. Задолженность населения — 236 млн рублей.
— А какова эффективность красных долговых квитанций? — поинтересовался депутат Андрей Захаров.
— Красные квитанции работают. Платежная дисциплина растет, — ответил заместитель руководителя ФКР по Липецкой области. — Например, в прошлом году в ходе работы по сокращению задолженности мы уменьшили ее на 424 миллиона рублей.
Депутат Евдокия Бычкова рассказала о жалобах ее избирателей на смещение сроков капремонта их домов: с 2026-2027 годов на 2036-2037 год. «Люди в шоке. Кто виноват?»
Роман Сапрыкин ответил, что из-за плавного роста тарифа денег не хватает на работы по графику, составленному еще в 2013 году. Поэтому ФКР исходит из имеющихся средств. Те дома, например, по состоянию которых нет технических заключений, подвинули назад в общей очереди. Можно было бы, конечно, провести все нужные строительные экспертизы за счет бюджета. И в регионе даже потратили на это более 300 млн рублей, но Счетная палата запретила такие траты. «Поэтому работаем с той информацией, которую нам предоставили муниципалитеты».
Также очередь двигают форс-мажорные обстоятельства. Об этом Роман Сапрыкин сказал депутату Алексею Харину, спросившего о судьбе относительно новых, 10-15 летней постройки домов, с фасадов которых слоями отщелкивается облицовочный кирпич. По словам Романа Сапрыкина, «во всех этих историях, в первую очередь, необходимо спрашивать с управляющих компаний. Они могут инициировать проведение строительной экспертизы и направить ее результаты застройщику». Впрочем, как только Фонд получает приказ от областного управления ЖКХ о переносе сроков капремонта, в Фонде берут его на исполнение. «С 20 этажа на людей летит кирпич — не вариант оставлять все, как есть».
Депутат Екатерина Пинаева спросила о замене лифтов в тех домах, которые копят средства на капремонт на спецсчетах. Как Фонд информирует горожан о том, что те вот-вот могут остаться без лифтов, если срок их эксплуатации подходит к концу? Что делать жильцам в таком случае, чтобы избежать паники?
Роман Сапрыкин заверил депутата, что ФКР информирует жильцов домов со спецсчетами о такой опасности через все доступные информационные ресурсы. «Один из вариантов для домов со спецсчетами перейти в «общий котел», второй — воспользоваться механизмом рассрочки, когда половина работы выполняется в долг».
На замену лифтов из областного бюджета в этом году выделены 460 млн рублей. На эти средства планируется заменить в 51 доме 142 лифта со сроком эксплуатации более 25 лет. По состоянию на сегодня заменено уже 25 подъемников в восьми многоэтажках.
Но с новыми лифтами возникла проблема: их комплектующие Щербинский завод с недавних пор получает из Китая, а такое оборудование, по словам Романа Сапрыкина, чувствительно к перепадам напряжения в сетях и останавливаются при первом же скачке. Понятно, что липчане жалуются на такие лифты, а Фонд, в свою очередь, уже написал претензии к подрядчикам на работу 30 лифтов.
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