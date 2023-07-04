Происшествия

сегодня, 10:02

Утром с дома в центре Липецка осыпалась декоративная кладка

15 1873
#обрушение
2
Утром с дома в центре Липецка осыпалась декоративная кладка

Куча кирпичей рухнула на пешеходную дорожку.

Сегодня около 09:10 с фасада дома №14а по улице Желябова осыпалась часть декоративной кладки. Двор этого дома проходной, и груда кирпичей рухнула на дорожку, ведущую к улице Желябова, едва не попав в семейную пару, вышедшую из четвертого подъезда соседней пятиэтажки.

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Шестиэтажный дом на Угловой построили в 2003 году. Тогда он считался элитным. В нем жили известные люди.

По словам представителей ТСЖ «Угловая», декоративная кладка явно держалась на честном слове.

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К дому прибыли сотрудники МЧС и полиции. Они проинструктировали руководство ТСЖ в отношении мер безопасности.  

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Такие случаи в Липецке не редкость. В 2000 году с четырехтажного дома на улице Невского обвалился балкон с находящейся на нем компанией. В июле 2010 года с 9 этажа дома №5 по улице Водопьянова упал балконный бетонный козырек. В июле 2017 года обрушилась декоративная кладка подъезда дома №15 по улице Теперика. Во всех этих случаях люди тоже не пострадали. А вот 1 мая 2007 года в Липецке произошла трагедия: на крышу автомобиля с 12-го этажа дома №15 отвалилась облицовка и полутораметровый кусок штукатурки убил водителя «Хендая» 26-летнего Максима Шабанова, молодожена, приехал во Дворец бракосочетаний за свадебными фотографиями. 

15 1873
#обрушение
2

Комментарии (15)

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Житель

2 минуты назад
Извините ,а у вас капитализм отвалился !
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Ужас

3 минуты назад
Все в стране сыпется, валится, горит. Просто страшно за детей...
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Коммунист

4 минуты назад
Капитализм осыпался...
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17 минут назад
Липчанин,
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Прохор

20 минут назад
Через 20 лет посыпались,не самый плохой показатель, все таки элитный 6этажный дом).а вот Елецкий уже рассыпается ..
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Липчанин

21 минуту назад
В этом квартире за 15 миллионов квартира продается, элитное жилье, надо брать.
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Гостья

30 минут назад
Игорь Михайлович, главное в конце расследования не выйти на себя.
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дворник

42 минуты назад
...ну а застройщика назвать слабо?
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В каких

48 минут назад
кругах известны люди, которые там жили?
ответить

гость

51 минуту назад
Вот и всё., ты просто не в теме , кладка не дома . Дома прослужат , кладка не факт .
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