Происшествия
сегодня, 10:02
Утром с дома в центре Липецка осыпалась декоративная кладка
15 1873
Куча кирпичей рухнула на пешеходную дорожку.
Сегодня около 09:10 с фасада дома №14а по улице Желябова осыпалась часть декоративной кладки. Двор этого дома проходной, и груда кирпичей рухнула на дорожку, ведущую к улице Желябова, едва не попав в семейную пару, вышедшую из четвертого подъезда соседней пятиэтажки.
Шестиэтажный дом на Угловой построили в 2003 году. Тогда он считался элитным. В нем жили известные люди.
По словам представителей ТСЖ «Угловая», декоративная кладка явно держалась на честном слове.
К дому прибыли сотрудники МЧС и полиции. Они проинструктировали руководство ТСЖ в отношении мер безопасности.
Такие случаи в Липецке не редкость. В 2000 году с четырехтажного дома на улице Невского обвалился балкон с находящейся на нем компанией. В июле 2010 года с 9 этажа дома №5 по улице Водопьянова упал балконный бетонный козырек. В июле 2017 года обрушилась декоративная кладка подъезда дома №15 по улице Теперика. Во всех этих случаях люди тоже не пострадали. А вот 1 мая 2007 года в Липецке произошла трагедия: на крышу автомобиля с 12-го этажа дома №15 отвалилась облицовка и полутораметровый кусок штукатурки убил водителя «Хендая» 26-летнего Максима Шабанова, молодожена, приехал во Дворец бракосочетаний за свадебными фотографиями.
Шестиэтажный дом на Угловой построили в 2003 году. Тогда он считался элитным. В нем жили известные люди.
По словам представителей ТСЖ «Угловая», декоративная кладка явно держалась на честном слове.
К дому прибыли сотрудники МЧС и полиции. Они проинструктировали руководство ТСЖ в отношении мер безопасности.
Такие случаи в Липецке не редкость. В 2000 году с четырехтажного дома на улице Невского обвалился балкон с находящейся на нем компанией. В июле 2010 года с 9 этажа дома №5 по улице Водопьянова упал балконный бетонный козырек. В июле 2017 года обрушилась декоративная кладка подъезда дома №15 по улице Теперика. Во всех этих случаях люди тоже не пострадали. А вот 1 мая 2007 года в Липецке произошла трагедия: на крышу автомобиля с 12-го этажа дома №15 отвалилась облицовка и полутораметровый кусок штукатурки убил водителя «Хендая» 26-летнего Максима Шабанова, молодожена, приехал во Дворец бракосочетаний за свадебными фотографиями.
15 1873
Комментарии (15)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Житель
Ужас
Коммунист
Хорошая реклама
Прохор
Липчанин
Гостья
дворник
В каких
гость