Происшествия
59 минут назад
На дороге Липецк-Грязи грузовик въехал в сугроб и перегородил полосу
Никто не пострадал.
Сегодня на дороге Липецк-Грязи после моста в Новой Жизни (в сторону Липецка) 35-летний водитель автомобиля «FAW» не справился с управлением и врезался в препятствие — сугроб.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал.
Фото - vk.com/lipetskdtp
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал.
Фото - vk.com/lipetskdtp
Любитель
Вопрос