На дороге Липецк-Грязи грузовик въехал в сугроб и перегородил полосу

Никто не пострадал.

Сегодня на дороге Липецк-Грязи после моста в Новой Жизни (в сторону Липецка) 35-летний водитель автомобиля «FAW» не справился с управлением и врезался в препятствие — сугроб.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал.