Происшествия

59 минут назад

На дороге Липецк-Грязи грузовик въехал в сугроб и перегородил полосу

2 740
#ДТП
3
На дороге Липецк-Грязи грузовик въехал в сугроб и перегородил полосу

Никто не пострадал.

Сегодня на дороге Липецк-Грязи после моста в Новой Жизни (в сторону Липецка) 35-летний водитель автомобиля «FAW» не справился с управлением и врезался в препятствие — сугроб.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал.

Фото -  vk.com/lipetskdtp
2 740
#ДТП
3

Комментарии (2)

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Любитель

10 минут назад
проехать с ветерком ,ну вот расплата ....!
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Вопрос

33 минуты назад
С какой скоростью этот "друг летел"
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Бизнес

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