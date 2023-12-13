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Продажи лопат для снега в Липецке выросли на 300%

7 1068
#лопаты
5
Продажи лопат для снега в Липецке выросли на 300%

Снегопад принес неожиданную прибыль продавцам.

В Липецке резко вырос спрос на лопаты. GOROD48 обзвонил сразу несколько крупных магазинов, торгующих хозяйственными товарами. Менеджеры подтвердили, что с началом снегопадов покупать лопаты стали чаще.

— В нашем магазине спрос на лопаты вырос примерно на 300%. Еще недавно мы продавали не больше трех лопат в день. В наличии лопаты у нас есть. Средняя цена — тысяча рублей, — уточнил менеджер.
7 1068
#лопаты
5

Комментарии (7)

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Николай

30 минут назад
Готовь сани летом - это не про нас?
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Лиза

36 минут назад
А зачем им лопаты? В инсте выкладывать?
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MIKA

37 минут назад
Кипишь и парника а то как же вместо личного авто придется сесть в автобус.
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Алькаш

44 минуты назад
Зато менеджеров с избытком.
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Миша

48 минут назад
А цены на лопаты нс сколько процентов подоражали
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Игорь

49 минут назад
И лопаты подорожали в триста раз
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Шуршала рука

55 минут назад
Сама природа нам показывает что мы не готовы к зимушке зиме! И дворников трактористов давно по сокращали технику посписали! На словах у нас много единиц техники у нас много дворников и т.д. граждане мед в уши! Меееед!
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