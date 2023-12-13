Продажи лопат для снега в Липецке выросли на 300%

Снегопад принес неожиданную прибыль продавцам.

В Липецке резко вырос спрос на лопаты. GOROD48 обзвонил сразу несколько крупных магазинов, торгующих хозяйственными товарами. Менеджеры подтвердили, что с началом снегопадов покупать лопаты стали чаще.



— В нашем магазине спрос на лопаты вырос примерно на 300%. Еще недавно мы продавали не больше трех лопат в день. В наличии лопаты у нас есть. Средняя цена — тысяча рублей, — уточнил менеджер.