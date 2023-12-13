Здоровье
сегодня, 11:14
Гулявшая в летней одежде 33-летняя женщина умерла в больнице
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Причиной её смерти стало переохлаждение.
33-летняя женщина из Краснодарского края, которую госпитализировали 10 декабря в областной ожоговый центр с улицы Меркулова, умерла в больнице от сильнейшего переохлаждения. Об этом GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.
В Липецке отыскались знакомые женщины. Но почему она гуляла на улице практически раздетой, так и неизвестно.
В Липецке отыскались знакомые женщины. Но почему она гуляла на улице практически раздетой, так и неизвестно.
2400