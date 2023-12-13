Здоровье

сегодня, 11:14

Гулявшая в летней одежде 33-летняя женщина умерла в больнице

2400
#переохлаждение #обморожение
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Гулявшая в летней одежде 33-летняя женщина умерла в больнице

Причиной её смерти стало переохлаждение.

33-летняя женщина из Краснодарского края, которую госпитализировали 10 декабря в областной ожоговый центр с улицы Меркулова, умерла в больнице от сильнейшего переохлаждения. Об этом GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.

В Липецке отыскались знакомые женщины. Но почему она гуляла на улице практически раздетой, так и неизвестно.
2400
#переохлаждение #обморожение
2

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