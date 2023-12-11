Здоровье
24 минуты назад
33-летняя женщина гуляла в летней одежде и попала в реанимацию с переохлаждением и обморожениями
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Врачи просят откликнуться её родственников.
Вечером 10 декабря в областной ожоговый центр с улицы Меркулова госпитализировали 33-летнюю женщину из Краснодарского края с сильными переохлаждением и обморожениями.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина гуляла на улице в летней одежде. Сейчас она в реанимации: пациентке диагностировали обморожения рук и ног II-III степеней и переохлаждение.
Медики просят откликнуться родственников женщины — возможно, её ищут.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина гуляла на улице в летней одежде. Сейчас она в реанимации: пациентке диагностировали обморожения рук и ног II-III степеней и переохлаждение.
Медики просят откликнуться родственников женщины — возможно, её ищут.
3 535
Липчанин
Липчанин
Гость