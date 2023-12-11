33-летняя женщина гуляла в летней одежде и попала в реанимацию с переохлаждением и обморожениями

Врачи просят откликнуться её родственников.

Вечером 10 декабря в областной ожоговый центр с улицы Меркулова госпитализировали 33-летнюю женщину из Краснодарского края с сильными переохлаждением и обморожениями.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина гуляла на улице в летней одежде. Сейчас она в реанимации: пациентке диагностировали обморожения рук и ног II-III степеней и переохлаждение.



Медики просят откликнуться родственников женщины — возможно, её ищут.

