Здоровье

24 минуты назад

33-летняя женщина гуляла в летней одежде и попала в реанимацию с переохлаждением и обморожениями

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#переохлаждение #обморожение
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33-летняя женщина гуляла в летней одежде и попала в реанимацию с переохлаждением и обморожениями

Врачи просят откликнуться её родственников.

Вечером 10 декабря в областной ожоговый центр с улицы Меркулова госпитализировали 33-летнюю женщину из Краснодарского края с сильными переохлаждением и обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина гуляла на улице в летней одежде. Сейчас она в реанимации: пациентке диагностировали обморожения рук и ног II-III степеней и переохлаждение.

Медики просят откликнуться родственников женщины — возможно, её ищут.
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#переохлаждение #обморожение
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Комментарии (3)

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Липчанин

4 минуты назад
Борьба за жизнь идет?
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Липчанин

5 минут назад
Кубанойды всегда славились интеллектом
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Гость

17 минут назад
Да,липецкая область совсем не краснодарский край, очень жаль женщину, здоровья ей
ответить
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
72
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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