Происшествия
сегодня, 14:28
По смертельному ДТП на дороге «Липецк-Данков» возбуждено уголовное дело
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Погиб 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта».
По факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 9 декабря в Липецком районе, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Напомним, 9 декабря в 20:52 на 13-м километре дороги «Липецк-Данков» водитель «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем марки «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины — он погиб. Также пострадали три его пассажира: 39-летний и 37-летний пассажиры «Лады» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, ещё один 36-летний пассажир после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой. Водитель «УАЗ» также был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался.
Напомним, 9 декабря в 20:52 на 13-м километре дороги «Липецк-Данков» водитель «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем марки «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины — он погиб. Также пострадали три его пассажира: 39-летний и 37-летний пассажиры «Лады» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, ещё один 36-летний пассажир после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой. Водитель «УАЗ» также был доставлен в больницу, но от госпитализации отказался.
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