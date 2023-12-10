В столкновении машин на трассе «Липецк – Данков» погиб один человек, пострадали трое

По предварительным данным, водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу.

Вечером 9 декабря у села Копцевы Хутора столкнулись «УАЗ» — «Буханка» и «Лада Гранта». В аварии один человек погиб, и четверо пострадали.



Погибший — 37-летний водитель «Лады». Он умер на месте аварии до приезда скорой помощи. Среди пострадавших — три его пассажира и водитель «УАЗа». Два пассажира «Лады», 39 и 36 лет, госпитализированы. Третий пассажир после оказания первой медицинской помощи отпущен домой. 39-летний водитель «УАЗа» доставлялся в медицинское учреждение, от госпитализации он отказался.



— По предварительным данным, 9 декабря в 20:52 на 13-м километре дороги «Липецк-Данков» водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу, — рассказали о причинах аварии в УМВД России по Липецкой области

