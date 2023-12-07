Общество
21 минуту назад
За гибель 80 пчелосемей сельхозпреприятие заплатит 2,2 миллиона рублей
Изначально пчеловоду было отказано в компенсации.
Липецкий областной суд отменил решение Елецкого городского суда иску пчеловода к ООО «Истоки» о взыскании ущерба, причиненного гибелью пчел.
Напомним, пчеловод подал иск в суд из-за гибели около 80 пчелосемей. 2 и 3 августа 2022 года проводилась обработка полей подсолнечника пестицидами. В результате у мужчины погибли пчёлы, находящиеся на пасеке на расстоянии 1-1,5 километра от обработанных полей.
Ущерб от гибели пчел и упущенную выгоду от продажи мёда и другой продукции пчеловод первоначально оценил в 1 561 962 рубля. Но Елецкий городской суд полностью отказал ему в удовлетворении требований. Дело в том, что предприятие настаивало, что препарат, которым обработали поля подсолнечника, не содержит отравившее пчёл вещество лямбда-цигалотрин, а обязанность по оповещению населения о периодической обработке посевов сельскохозяйственных культур в СМИ была исполнена. ООО «Истоки» также ссылалось на то, что в представленных пчеловодом экспертизах химико-токсикологических исследований не указана дата и причина гибели пчел.
Однако было установлено, что пестицид «Рогор-С» с действующим веществом диметоат в авиационной обработке вообще не применим, обработка подсолнечника данным пестицидом не допускается. Кроме того, диметоата, которым якобы обрабатывали поля, в пробах подмора пчел и зеленой массе подсолнечника не выявлено. То есть для обработки посевов использовались и другие препараты.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда решение суда первой инстанции было отменено.
Выяснилось, что при обработке полей пестицидами были нарушены требования санитарных правил в части непринятия мер по оповещению пчеловодов о предстоящей обработке полей. По действующим нормам администрация хозяйства была обязана заблаговременно, но не менее чем за двое суток перед началом проведения каждой обработки, оповестить население, ветеринарную службу о местах и сроках обработок, используемых препаратах и способах их применения. Пчеловодов пасек, расположенных в радиусе не менее 7 километров от места применения пестицидов, администрация предупреждает о необходимости принятия мер по охране пчел от возможного отравления. Все работы с пестицидами проводят в утренние и вечерние часы. Допускается проведение их днем в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья. Самих владельцев пасек оповещают за трое суток до химобработки с указанием применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 километров) и времени, способа проведения обработки. Указывают время изоляции пчел. Обработки проводят в утренние или вечерние часы, когда пчёлы не летают. Не допускают обработку цветущих медоносов и пыльценосов во время массового лета пчел.
Но было установлено, что ООО «Истоки» в нарушение этих положений не предупредило пчеловодов за двое суток перед началом авиационной обработки растений на принадлежащих ему полях, о местах и сроках обработок, используемых препаратах и способах их применения, что следует из содержания данных им объявлений в газете «Сельский Восход». Из-за этого ООО «Истоки» даже было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.
Также было проведено обследование пасеки, исследованы погибшие пчелы и зеленая масса подсолнечника с полей, и по результатам лабораторных исследований в пчел и зеленой массе подсолнечника было обнаружено одно и то же вещество — лямбда-цигалотрин. При этом выявленная концентрация «лямбда-цигалотрина» в образце подмора пчел примерно в 1,7 раза превышала летальную дозу.
В областном суде пчеловод увеличил свои требования и попросил взыскать ущерб, исходя из стоимости погибших пчелосемей, упущенной выгоды от продажи продукций пчеловодства (меда, воска, перги, прополиса) в сумме 2 205 443 рубля и расходов, связанных с рассмотрением дела.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что гибель пчелосемей произошла в результате действий ООО «Истоки», которое поручило обработать арендованные поля с подсолнечником в районе опасным пестицидом, и бездействия сельхозпредприятия по предупреждению пчеловодов пасек о проведении указанных работ и принятию мер по охране пчел от возможного отравления.
Суд апелляционной инстанции решил взыскать с ООО «Истоки» в пользу пчеловода в возмещение ущерба 2 210 083 рублей, возврат госпошлины 19 250 рублей и почтовые расходы 172 рубля, а всего 2 229 505 рублей.
Напомним, пчеловод подал иск в суд из-за гибели около 80 пчелосемей. 2 и 3 августа 2022 года проводилась обработка полей подсолнечника пестицидами. В результате у мужчины погибли пчёлы, находящиеся на пасеке на расстоянии 1-1,5 километра от обработанных полей.
Ущерб от гибели пчел и упущенную выгоду от продажи мёда и другой продукции пчеловод первоначально оценил в 1 561 962 рубля. Но Елецкий городской суд полностью отказал ему в удовлетворении требований. Дело в том, что предприятие настаивало, что препарат, которым обработали поля подсолнечника, не содержит отравившее пчёл вещество лямбда-цигалотрин, а обязанность по оповещению населения о периодической обработке посевов сельскохозяйственных культур в СМИ была исполнена. ООО «Истоки» также ссылалось на то, что в представленных пчеловодом экспертизах химико-токсикологических исследований не указана дата и причина гибели пчел.
Однако было установлено, что пестицид «Рогор-С» с действующим веществом диметоат в авиационной обработке вообще не применим, обработка подсолнечника данным пестицидом не допускается. Кроме того, диметоата, которым якобы обрабатывали поля, в пробах подмора пчел и зеленой массе подсолнечника не выявлено. То есть для обработки посевов использовались и другие препараты.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда решение суда первой инстанции было отменено.
Выяснилось, что при обработке полей пестицидами были нарушены требования санитарных правил в части непринятия мер по оповещению пчеловодов о предстоящей обработке полей. По действующим нормам администрация хозяйства была обязана заблаговременно, но не менее чем за двое суток перед началом проведения каждой обработки, оповестить население, ветеринарную службу о местах и сроках обработок, используемых препаратах и способах их применения. Пчеловодов пасек, расположенных в радиусе не менее 7 километров от места применения пестицидов, администрация предупреждает о необходимости принятия мер по охране пчел от возможного отравления. Все работы с пестицидами проводят в утренние и вечерние часы. Допускается проведение их днем в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья. Самих владельцев пасек оповещают за трое суток до химобработки с указанием применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 километров) и времени, способа проведения обработки. Указывают время изоляции пчел. Обработки проводят в утренние или вечерние часы, когда пчёлы не летают. Не допускают обработку цветущих медоносов и пыльценосов во время массового лета пчел.
Но было установлено, что ООО «Истоки» в нарушение этих положений не предупредило пчеловодов за двое суток перед началом авиационной обработки растений на принадлежащих ему полях, о местах и сроках обработок, используемых препаратах и способах их применения, что следует из содержания данных им объявлений в газете «Сельский Восход». Из-за этого ООО «Истоки» даже было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.
Также было проведено обследование пасеки, исследованы погибшие пчелы и зеленая масса подсолнечника с полей, и по результатам лабораторных исследований в пчел и зеленой массе подсолнечника было обнаружено одно и то же вещество — лямбда-цигалотрин. При этом выявленная концентрация «лямбда-цигалотрина» в образце подмора пчел примерно в 1,7 раза превышала летальную дозу.
В областном суде пчеловод увеличил свои требования и попросил взыскать ущерб, исходя из стоимости погибших пчелосемей, упущенной выгоды от продажи продукций пчеловодства (меда, воска, перги, прополиса) в сумме 2 205 443 рубля и расходов, связанных с рассмотрением дела.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что гибель пчелосемей произошла в результате действий ООО «Истоки», которое поручило обработать арендованные поля с подсолнечником в районе опасным пестицидом, и бездействия сельхозпредприятия по предупреждению пчеловодов пасек о проведении указанных работ и принятию мер по охране пчел от возможного отравления.
Суд апелляционной инстанции решил взыскать с ООО «Истоки» в пользу пчеловода в возмещение ущерба 2 210 083 рублей, возврат госпошлины 19 250 рублей и почтовые расходы 172 рубля, а всего 2 229 505 рублей.