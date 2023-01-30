Отсудить полтора миллиона рублей за гибель пчёл не удалось

Ущерб от гибели 80 пчелосемей оценили в 1 561 962 рубля.

В Елецкий городской суд обратился пчеловод с иском к ООО «Истоки» и частному лицу о взыскании ущерба, причиненного гибелью пчел.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по мнению пчеловода (и это он указал в своём иске), в августе 2022 года ответчиками с нарушением требований санитарных правил проводилась обработка полей подсолнечника пестицидами. В результате у мужчины погибли около 80 пчелосемей, находящихся на пасеке на расстоянии 1-1,5 километра от обработанных полей. По подсчетам истца, ему был причинен значительный ущерб. Гибель пчел и упущенную выгоду от продажи мёда и другой продукции пчеловодства он оценил в 1 561 962 рубля.



Елецкий городской суд полностью отказал пчеловоду в удовлетворении требований, поскольку доказательств, подтверждающих, что ущерб был причинен именно действиями ответчиков, суду представлено не было.