Общество

10 минут назад

Липецкая вечЁрка: убийство в машине, новый квартал на окраине и судьба выброшенных котят

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#вечЁрка #убийство #реновация #жестокое обращение с животными
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Липецкая вечЁрка: убийство в машине, новый квартал на окраине и судьба выброшенных котят

Сегодня, 5 декабря, арестовали подозреваемого в поджоге машины с пассажиром, в мэрии подписан договор о комплексном развитии квартала в Тракторном, и полиция проверяет сообщение о выброшенных в окно котятах. 

Новый поворот получила история с гибелью мужчины в горевшем на улице деревни Малая Матренка автомобиле «Шевроле Ланос».

Сегодня Добринский районный суд на два месяца арестовал 27-летнего водителя автомобиля, подозреваемого в убийстве 43-летнего пассажира.

По версии следствия, подозреваемый поджег автомобиль, в котором находился спящий мужчина. В результате потерпевший насмерть отравился угарным газом.

По версии самого водителя, когда машина съехала в кювет, он пошел за помощью, а вернувшись, увидел горящий автомобиль.

Сегодня же Добринский районный суд на два месяца арестовал 39-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве матери. Пенсионерку зарубили топором.

— Убить свою маму… даже в голове не укладывается, — написала Лиза.

Вице-мэр Липецка Светлана Сурмий подписала договор о комплексном развитии района у бывшего кинотеатра «Маяк» на Тракторном с коммерческим директором воронежской ГК «Еврострой» Михаилом Комаровым.



По договору, инвестор должен снести уже расселенные двухэтажные бараки и в течение 10 лет построить шесть домов высотой от 17 до 25 этажей. Также застройщик за свой счет построит детский сад на 160 мест, трансформаторную подстанцию и проложит внутриквартальные сети.

Первый дом, скорее всего, начнут строить уже весной будущего года. Новость не оставила равнодушными читателей GOROD48, они оставили к ней более полусотни комментариев.

— Дома вытянуты вверх для того, чтобы высвободить место под зону под реализацию концепции «двор — без машин». Можно ли придумать более абсурдное объяснение? Как раз основная проблема с парковками — возле многоэтажных свечек. Жильцов много, а территория маленькая. Скажите честно — «хотим побольше денег выжать из участка под застройку», — считает Китайский городовой.

— Я смотрю у нас кое-кто вообще с катушек слетел. Мимо Тракторного едешь, вонь ужасная, оттуда людей нужно переселять, и делать производство. Высотные дома они собрались строить. Жесть, — написала Animal planet

— Не был что ли застройщик на месте — где он поля и лес узрел? На алкодиспансер будут жители смотреть. Но в целом район хороший... вонь от очистных туда не доходит, школы и поликлиника в шаговой доступности. Сама там выросла, — уверена Эфа.

Житель Задонска выбросил из окна второго этажа двух котят, следует из видео, опубликованного вчера в социальных сетях.


Один котенок, как пишут задонцы погиб, второго спасли соседи.

— Когда уже наконец-то заработает принятый закон о жестоком обращении с животными?! Чем закончится начатое дело? Пальчиком погрозят и всë?! — написал Лиях.

— Его самого выкинуть надо. Как раз на мороз. — жестко отреагировала Елена.

Полицейские начали проверку сообщения о жестоком обращении с животными.

Морозы отступать не спешат, декабрь все-таки на дворе. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается от -5 до -7 градусов.

Обратите внимание, из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке полностью переведены на дистанционное обучение шесть школ: № 14, 19, 33, 48, 60 и 77. И частично на дистанте учатся 113 классов 31 школы.

Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
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#вечЁрка #убийство #реновация #жестокое обращение с животными
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