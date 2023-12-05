В Липецкой области будет морозно и бесснежно

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области повысится, ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-13 градусов мороза, что на 5-8 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Ночью температура будет от -8 до -13 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -10 до -12 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.



День 6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 31 градус мороза.



