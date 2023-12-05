25 минут назад
В Липецкой области будет морозно и бесснежно
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области повысится, ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-13 градусов мороза, что на 5-8 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -10 до -12 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.
День 6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 31 градус мороза.