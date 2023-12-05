Общество

сегодня, 10:15

Шесть школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

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#школа #дистанционное обучение #карантин
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Шесть школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

И ещё в 31 школе дистант введён в 113 классах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по последним данным, полностью переведены на дистанционное обучение шесть школ: №№14, 19, 33, 48, 60 и 77.

Также переведены на дистант 113 классов в 31 школе. Такие данные GOROD48 сообщили в в пресс-службе администрации Липецка.

Для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более.

А вот в случае с пневмониями ситуация иная: на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием правительства Липецкой области, управлений Роспотребнадзора, здравоохранения и образования, решено в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации переводить его на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
4 876
#школа #дистанционное обучение #карантин
2

Комментарии (4)

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Я

11 минут назад
Хорошо хоть нынешнее руководство дошло умом, что карантин 21день!!! Это было при СССР проверено настоящими учёными!!!
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Трезвеник

15 минут назад
Алькаш, годы обучения 1971-1981,мы были в СССР.А сегодня у нас рывок...
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Пользователь

19 минут назад
Закройте 35 школу!!!!! Дети болеют!!!! Администрация школы всё скрывает!!!!! В классы ходят по 10-15 человек!!!!
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Алькаш

49 минут назад
Годы обучения 1974-1984 не было такого.Чё не так сегодня?
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