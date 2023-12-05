Шесть школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

И ещё в 31 школе дистант введён в 113 классах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по последним данным, полностью переведены на дистанционное обучение шесть школ: №№14, 19, 33, 48, 60 и 77.



Также переведены на дистант 113 классов в 31 школе. Такие данные GOROD48 сообщили в в пресс-службе администрации Липецка.



Для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более.



А вот в случае с пневмониями ситуация иная: на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием правительства Липецкой области, управлений Роспотребнадзора, здравоохранения и образования, решено в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации переводить его на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).