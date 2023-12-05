Происшествия

28 минут назад

Арестован подозреваемый в поджоге машины со спящим мужчиной внутри

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#поджог #убийство
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Арестован подозреваемый в поджоге машины со спящим мужчиной внутри

Его обвиняют в убийстве.

Добринский районный суд по ходатайству следствия на 2 месяца арестовал 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 43-летнего мужчины — его тело обнаружили в сгоревшем автомобиле на улице Центральной в деревне Малая Матренка Добринского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, вечером 29 ноября этого года подозреваемый поджег автомобиль «Шевроле Ланос», в котором находился спящий мужчина. В результате потерпевший насмерть отравился угарным газом.

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области


696
#поджог #убийство
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