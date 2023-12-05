Происшествия
сегодня, 15:57
Подозреваемая в убийстве матери арестована на два месяца
2 декабря в Добринке в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки с рублеными ранами головы.
Добринский районный суд на 2 месяца арестовал 39-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По версии следствия, 2 декабря в поселке Добринка в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки с рублеными ранами головы. При осмотре места происшествия было изъято орудие убийства — топор.
Подозреваемая была задержана в Волгоградской области, где она хотела скрыться от следствия.
Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
По версии следствия, 2 декабря в поселке Добринка в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки с рублеными ранами головы. При осмотре места происшествия было изъято орудие убийства — топор.
Подозреваемая была задержана в Волгоградской области, где она хотела скрыться от следствия.
Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области
Лиза