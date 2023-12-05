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Подозреваемая в убийстве матери арестована на два месяца

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#убийство
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Подозреваемая в убийстве матери арестована на два месяца

2 декабря в Добринке в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки с рублеными ранами головы.

Добринский районный суд на 2 месяца арестовал 39-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 2 декабря в поселке Добринка в доме было обнаружено тело 70-летней хозяйки с рублеными ранами головы. При осмотре места происшествия было изъято орудие убийства — топор.  

Подозреваемая была задержана в Волгоградской области, где она хотела скрыться от следствия.

Фото пресс-службы СУ СК России по Липецкой области


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#убийство
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Комментарии (1)

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Лиза

44 минуты назад
Убить свою маму... даже в голове не укладывается.
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