Погода в Липецке

сегодня, 16:19

Непогода продлится до вечера субботы

9 1376
#снегопад
3
Непогода продлится до вечера субботы

Ожидаются мокрый снег и дождь.

Начавшийся в первый день зимы снегопад продолжится мокрым снегом и дождем. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области.

Как сообщают спасатели, ссылая на прогноз областного метеоцентра, с шести вечера 1 декабря и до шести вечера 2 декабря в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Местами — налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.

9 1376
#снегопад
3

Комментарии (9)

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зима не нужна

20 минут назад
Зима уже надоела. Быстрее бы весна !
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Такую

23 минуты назад
Погоду на Новый Год .
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Ласковая Зима 2.0

54 минуты назад
В первый день зимы. Существенных осадков не ожидается, лишь иногда будет идти небольшой снег. Именно такой прогноз был утром.
ответить

Эхо

56 минут назад
Воооо..... Может хоть навалит пол метра, а лучше метр ... чтоб из бани прям в сугроб... а то надоело пузом землю чиркать. Может вспомним, какая на самом деле русская зима....
ответить

-

сегодня, 16:36
Нормальная погода. Или лёд со слякотью им норма?
ответить

ХаХа

сегодня, 16:35
Чем больше снега , тем лучше! Пускай идёт!!
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Андрей

сегодня, 16:32
А вечером в Воскресенье город накроет туман осадки перейдут в дожди и потеплеет до +2+4 при чем потепление придет в ночь днем в Воскресенье будет прохладнее чем поздно вечером.
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Вася

сегодня, 16:31
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
ответить

гость

сегодня, 16:23
Настоящая русская зима! Хватит уже нагнетать негатив.
ответить
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