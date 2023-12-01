Погода в Липецке
сегодня, 16:19
Непогода продлится до вечера субботы
Ожидаются мокрый снег и дождь.
Начавшийся в первый день зимы снегопад продолжится мокрым снегом и дождем. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области.
Как сообщают спасатели, ссылая на прогноз областного метеоцентра, с шести вечера 1 декабря и до шести вечера 2 декабря в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Местами — налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.
Как сообщают спасатели, ссылая на прогноз областного метеоцентра, с шести вечера 1 декабря и до шести вечера 2 декабря в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Местами — налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.
зима не нужна
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