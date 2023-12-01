Непогода продлится до вечера субботы

Ожидаются мокрый снег и дождь.





Начавшийся в первый день зимы снегопад продолжится мокрым снегом и дождем. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области.



Как сообщают спасатели, ссылая на прогноз областного метеоцентра, с шести вечера 1 декабря и до шести вечера 2 декабря в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с. Ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Местами — налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица.



