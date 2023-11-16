Происшествия
сегодня, 19:32
Глава Данковского района предупредил о рассылке сообщений от его имени
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Мошенники снова орудуют через Telegram.
Глава Данковского района Валерий Фалеев сообщил, что в мессенджере «Telegram» мошенники отправляют сообщения от его имени.
«Создали фейковый аккаунт с моей фотографией, которую взяли из открытых источников, начали рассылку сообщений. Направлю в ближайшее время информацию об этом в правоохранительные органы. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы. Я никогда не пишу в личные сообщения по каким-либо вопросам», — отметил Валерий Фалеев.
Сегодня же глава Лебедянского района Роман Ченцов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. Ранее в Telegram мошенники завели фальшивый аккаунт первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко, вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана. Дважды двойники в мессенджере появлялись у мэра Ельца Евгения Боровских.
«Создали фейковый аккаунт с моей фотографией, которую взяли из открытых источников, начали рассылку сообщений. Направлю в ближайшее время информацию об этом в правоохранительные органы. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы. Я никогда не пишу в личные сообщения по каким-либо вопросам», — отметил Валерий Фалеев.
Сегодня же глава Лебедянского района Роман Ченцов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. Ранее в Telegram мошенники завели фальшивый аккаунт первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко, вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана. Дважды двойники в мессенджере появлялись у мэра Ельца Евгения Боровских.
Фото – t.me/faleevvaleriy
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