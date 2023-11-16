Происшествия

сегодня, 19:32

Глава Данковского района предупредил о рассылке сообщений от его имени

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#мошенничество
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Глава Данковского района предупредил о рассылке сообщений от его имени

Мошенники снова орудуют через Telegram.

Глава Данковского района Валерий Фалеев сообщил, что в мессенджере «Telegram» мошенники отправляют сообщения от его имени.

«Создали фейковый аккаунт с моей фотографией, которую взяли из открытых источников, начали рассылку сообщений. Направлю в ближайшее время информацию об этом в правоохранительные органы. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы. Я никогда не пишу в личные сообщения по каким-либо вопросам», — отметил Валерий Фалеев.

Сегодня же глава Лебедянского района Роман Ченцов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. Ранее в Telegram мошенники завели фальшивый аккаунт первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко, вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана. Дважды двойники в мессенджере появлялись у мэра Ельца Евгения Боровских.

Фото – t.me/faleevvaleriy

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#мошенничество
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Комментарии (2)

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цирк

28 минут назад
откуда взялись мошенники в ,,жемчужине черноземья,, а в особенности в данковском р-не ,догадываются очень много людей-149 проц
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коля

сегодня, 19:45
всех пишите всех глав районов а то народ половину не знает кто и что .пишите всех взломали .я больше чем уверен половина из них интернетом пользоватся не может.
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