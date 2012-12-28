На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

6 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители 11 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 2, 4, 4/1, 6, 8, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 14б стр. 1, 14б, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а, по улице Доватора, №№ 4, 4 корп. 1, 6, 8, 17, 17б по улице Папина, №№ 3а, 10 по улице Неделина, №№ 32, 34 по улице Фрунзе, № 42 по улице Ленина, № 4 по улице Студеновской, № 156 по улице Салтыкова-Щедрина. Также с неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Доватора, Крылова, Хмельницкого, Салтыкова-Щедрина (дома №№ 71-188).Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Фрунзе, 32, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 10:00 до 14:00 отключат электричество в домах № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе.