6 марта
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
6 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители 11 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Фрунзе, 32, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 10:00 до 14:00 отключат электричество в домах № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе.
