сегодня, 12:56
В будущем парке Авиаторов — между «Елецким» и Сырским Рудником — монтируют сеть освещения
Концепция нового места отдыха пока разрабатывается департаментом градостроительства и архитектуры.
«Водоем расположен в непосредственной близости от жилых районов, что делает его потенциальной зоной отдыха для жителей и гостей города. В процессе реализации благоустройства данную территорию планируется обустроить для комфортного отдыха в любое время года. В результате работ по благоустройству пространство будет оснащено системой уличного освещения, появятся малые архитектурные формы. Запланировано устройство пешеходных дорожек, по всей территории будут высажены деревья, кустарники и цветы», — так было расписано грядущее благоустройство на сайте 48.gorodsreda.ru.
Что дальше?
Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина сообщила GOROD48, что верит в то, что все это будет, но окончательной концепции будущего парка пока нет. Нет и достаточных средств, чтобы побыстрее превратить пустырь, на котором образовалась стихийная свалка, в место отдыха горожан. Поэтому эту большую территорию, как в своем время Молодежный парк, будут благоустраивать по частям. Маргарита Гришина хотела бы в следующем году проложить под линиями освещения сеть пешеходных и велосипедных дорожек, соединив ими высотный «Елецкий» с окраиной Сырского Рудника.
— Мы пока еще продолжаем искать компромиссы между жителями этих непохожих районов. Это непросто, так как те, кто живет в Сырском Руднике, считают пруд, с которого и началось благоустройство, своей территорией, а жители «Елецкого» — своей. У всех — разные взгляды на ее развитие. Кто-то хочет больше мест отдыха с детьми, кто-то — для занятия спортом. И куда уйти от патриотической направленности этого места, заявленного как парк Авиаторов? — говорит Маргарита Гришина.
Поэтому пока решено начать с освещения будущего парка. Это — база безопасности.
Напомним, что парк Авиаторов заложили в 2018 году. Но саженцы, которые высадили МУП «Зеленхоз» и общественники, украли, а берега пруда завалили мусором. В 2019 году администрация Липецка заявила о желании создать у пруда музей штурмовой и истребительной авиации под открытым небом. На четырех гектарах между «Елецким» и Сырским Рудником должны были поставить 20 списанных боевых самолетов. Но проект остался нереализованным. Весной прошлого года на встрече с жителями «Елецкого» липецкий губернатор поддержал просьбу создать на пустыре парк Авиаторов.
Комментарии (4)