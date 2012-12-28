Все новости
Общество
310
сегодня, 12:56
4

В будущем парке Авиаторов — между «Елецким» и Сырским Рудником — монтируют сеть освещения

Концепция нового места отдыха пока разрабатывается департаментом градостроительства и архитектуры.

Благоустройство территории вокруг пруда в верховьях Липовки между «Елецким» и Сырским Рудником в Липецке стало лидером голосования на сайте 48.gorodsreda.ru в 2024-м году. В 2025-м за 7 970 000 рублей ООО «ЛСКОМ» по контракту с мэрией проложило там кабели и смонтировало закладные для 142 металлических светильников. Осенью того же года «ЛСКОМ» выиграла на торгах, в которых участвовали 10 компаний, контракт на монтаж опор освещения, за 11, 4 млн рублей при старте аукциона в 16,2 миллиона. Все работы должны быть завершены к 1 июня.

7hfbpqpv8snsoi8y7jp31d5oav97sdeq.png

«Водоем расположен в непосредственной близости от жилых районов, что делает его потенциальной зоной отдыха для жителей и гостей города. В процессе реализации благоустройства данную территорию планируется обустроить для комфортного отдыха в любое время года. В результате работ по благоустройству пространство будет оснащено системой уличного освещения, появятся малые архитектурные формы. Запланировано устройство пешеходных дорожек, по всей территории будут высажены деревья, кустарники и цветы», — так было расписано грядущее благоустройство на сайте 48.gorodsreda.ru.

Что дальше?

Главный архитектор Липецка Маргарита Гришина сообщила GOROD48, что верит в то, что все это будет, но окончательной концепции будущего парка пока нет. Нет и достаточных средств, чтобы побыстрее превратить пустырь, на котором образовалась стихийная свалка, в место отдыха горожан. Поэтому эту большую территорию, как в своем время Молодежный парк, будут благоустраивать по частям. Маргарита Гришина хотела бы в следующем году проложить под линиями освещения сеть пешеходных и велосипедных дорожек, соединив ими высотный «Елецкий» с окраиной Сырского Рудника.

— Мы пока еще продолжаем искать компромиссы между жителями этих непохожих районов. Это непросто, так как те, кто живет в Сырском Руднике, считают пруд, с которого и началось благоустройство, своей территорией, а жители «Елецкого» — своей. У всех — разные взгляды на ее развитие. Кто-то хочет больше мест отдыха с детьми, кто-то — для занятия спортом. И куда уйти от патриотической направленности этого места, заявленного как парк Авиаторов? — говорит Маргарита Гришина.

Поэтому пока решено начать с освещения будущего парка. Это — база безопасности.

Напомним, что парк Авиаторов заложили в 2018 году. Но саженцы, которые высадили МУП «Зеленхоз» и общественники, украли, а берега пруда завалили мусором. В 2019 году администрация Липецка заявила о желании создать у пруда музей штурмовой и истребительной авиации под открытым небом. На четырех гектарах между «Елецким» и Сырским Рудником должны были поставить 20 списанных боевых самолетов. Но проект остался нереализованным. Весной прошлого года на встрече с жителями «Елецкого» липецкий губернатор поддержал просьбу создать на пустыре парк Авиаторов.
парк Авиаторов
благоустройство
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
23 минуты назад
Раньше асфальт укладывали в снег, нынче монтируют сеть освещения.
Ответить
егор
35 минут назад
хочется увидеть пешеходные дорожки в твердом покрытии с елецкого на сырский через пруд
Ответить
Авиатор
46 минут назад
Это как парка нет а свет будет или как с деревьями повыдергивают и столбы
Ответить
А где парк то на плане?
сегодня, 13:01
А где парк то на плане? Можете выделить синим цветом, чтобы сразу было понятно?
Ответить
