В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика

Его задержали в лесу с 4 граммами наркотиков.

Правобережный районный суд Липецка заочно приговорил 24-летнего закладчика к десяти годам лишения свободы за покушение на распространение наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Сам осужденный сейчас находится в международном розыске: срок отбывания наказания начнет исчисляться с того момента, как его найдут.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина устроился закладчиком и через мессенджер получил сообщение о тайнике, из которого забрал не менее 4 граммов наркотиков, чтобы в дальнейшем сделать более мелкие закладки и сообщить их координаты куратору, а тот в свою очередь — покупателям.Но 9 октября 2020 года закладчика задержали полицейские в лесном массиве в Липецке и нашли у него наркотики. Но за время следствия мужчина скрылся.