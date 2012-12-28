В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
Происшествия
477
сегодня, 12:58
Его задержали в лесу с 4 граммами наркотиков.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина устроился закладчиком и через мессенджер получил сообщение о тайнике, из которого забрал не менее 4 граммов наркотиков, чтобы в дальнейшем сделать более мелкие закладки и сообщить их координаты куратору, а тот в свою очередь — покупателям.
Но 9 октября 2020 года закладчика задержали полицейские в лесном массиве в Липецке и нашли у него наркотики. Но за время следствия мужчина скрылся.
