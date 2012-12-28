В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
За обнал они брали комиссию не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, с 2020 по 2022 год женщины создали и оформили на подставных лиц несколько предприятий, в том числе ООО «Фарма», ООО «Мастер Строй», ООО «СнабКомплект», после чего через них обналичивали деньги: через зачисление безналичных и транзитные операции между счетами фиктивных ООО.
За свои услуги обнальщицы брали комиссию не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм.
