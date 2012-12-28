Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы

За обнал они брали комиссию не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм.

В Липецке вынесен приговор трём женщинам-обнальщицам 50-ти, 40-а и 42-х лет, в составе организованной группы извлекшим доход более чем в 48 миллионов рублей. За незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей они получили условные сроки от 3 лет до 3 лет 6 месяцев со штрафами от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.По данным пресс-службы областной прокуратуры, с 2020 по 2022 год женщины создали и оформили на подставных лиц несколько предприятий, в том числе ООО «Фарма», ООО «Мастер Строй», ООО «СнабКомплект», после чего через них обналичивали деньги: через зачисление безналичных и транзитные операции между счетами фиктивных ООО.За свои услуги обнальщицы брали комиссию не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм.