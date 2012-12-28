Все новости
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
Трое липчан вернулись из плена
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
Происшествия
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Правительство Липецкой области продало недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Происшествия
Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Происшествия
567
сегодня, 10:11
3

Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы

За обнал они брали комиссию не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм.

В Липецке вынесен приговор трём женщинам-обнальщицам 50-ти, 40-а и 42-х лет, в составе организованной группы извлекшим доход более чем в 48 миллионов рублей. За незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей они получили условные сроки от 3 лет до 3 лет 6 месяцев со штрафами от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, с 2020 по 2022 год женщины создали и оформили на подставных лиц несколько предприятий, в том числе ООО «Фарма», ООО «Мастер Строй», ООО «СнабКомплект», после чего через них обналичивали деньги: через зачисление безналичных и транзитные операции между счетами фиктивных ООО.

За свои услуги обнальщицы брали комиссию не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм.
Комментарии (3)

ювелир
16 минут назад
Нормально подняли 48 лямов . а штраф 400- тысяч . прекрасно
Ответить
Александр
58 минут назад
Суровый приговор.
Ответить
Штрафы
сегодня, 11:27
Мизерные по сравнению с наворованными 48 лимонов. Деньги то им остались.............
Ответить
