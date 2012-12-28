Все новости
Общество
719
сегодня, 13:00

Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина

Подарков было много: благодарности, букеты, подарочные сертификаты и творческие номера.

В преддверии Международного женского дня в школе №63 чествовали педагогов: учителей и других сотрудников школ своего округа поздравила с весенним праздником депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина и вручила им благодарности от Совета, а от себя лично — букеты и подарочные сертификаты в книжный магазин.

— Хочется поздравить вас с праздником 8 Марта! Пусть этот весенний день принесёт вам радость, много улыбок и вдохновения! И пусть каждый день вашей жизни будет наполнен счастьем и любовью, пусть самые смелые мечты обязательно сбудутся! Педагог — это удивительная профессия. Вы не просто учителя — вы мудрые наставники для наших детей, вы открываете им удивительный волшебный мир знаний и открытий. Но главное — вы дарите детям частичку своей души и частичку своего сердца. Так много хочется вам сказать доброго и хорошего! Вы раскрываете таланты наших детей, формируете их характер и мировоззрение. Поэтому мне особенно приятно поздравлять с 8 марта вас, людей такой удивительной профессии, и награждать! Добра, здоровья, любви, счастья — море-море всего! — Обратилась к учителям Ольга Митрохина.

IMG_0418.jpeg

В числе награждённых — 13 учителей шести школ депутатского округа Ольги Митрохиной: №№63, 25, 62, 31, 2, 26. За плечами каждой из этих женщин — долгий педагогический путь.

Татьяна Каширина — учитель истории и обществознания и заместитель директора по воспитательной работе школы №25 имени Героя России А.В. Теперика. В своей школе она работает больше 30 лет! Её первые ученики уже приводят в школу своих внуков.

— За что награждают? Наверное, за верность профессии и одному образовательному учреждению. Вообще, я достаточно активно веду работу с детьми, в том числе внеклассную. Наша школа гордится своими волонтёрами и активно участвует в конкурсном движении. Например, наша команда заняла второе место в межрегиональном конкурсе ученического самоуправления «Диалог цивилизаций». Мы не пропускаем ни одну городскую воспитательную акцию и в числе немногих школ, которые участвуют во всех её направлениях и одерживают победы, — рассказала о своей работе Татьяна Каширина.

Школа №25 — это единственная в городе девятилетка, расположена она в Тракторозаводском районе. Татьяна Каширина говорит, что во многом благодаря деятельности депутата Ольги Митрохиной за последние несколько лет этот район изменился до неузнаваемости.

— У нас проходит много различных мероприятий, крупных праздников. Не забывают многодетных семей — каждый год к 1 сентября такие семьи получают подарки от Ольги Митрохиной, а первоклассникам вручают портфели и школьные принадлежности. Я считаю, это очень хорошее подспорье для многих липчан! — Отметила Татьяна Каширина.

Валентина Хвостунова — учитель начальных классов школы №62. Её педагогический стаж — почти 43 года!

— Я выпустила 11 поколений начальных классов — это очень много, наверное, поэтому Ольга Митрохина и награждает благодарностью от Липецкого областного Совета. Конечно, приятно такое внимание! А ещё в 1996-м и в 2000-м годах я получала почётные грамоты от областного управления образования. Но самое главное – не награды, а то, что я искренне люблю свою работу, — рассказала Валентина Хвостунова.

Школа №62 — тоже тракторозаводская. И Валентина Хвостунова тоже обращает внимание на позитивные перемены в своё районе: отремонтировали площадь Клименкова, строятся высотные здания, убирают аварийные двухэтажки, появились памятники, улучшилось состояние тротуаров и дорог.

— Район потихонечку преображается, идёт к цивилизации, и нас уже не назовёшь окраиной, — говорит Валентина Хвостунова.

Помимо благодарностей, цветов и подарков со смыслом (ведь книга — это всегда новые знания и открытия) педагогам подарили творческие номера от учеников школы №63. Второклассник Мухамад Рагимов прочитал стихотворение, девятиклассница Варвара Карасёва станцевала, а хор девочек — спел. Не ушла без подарка и депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина — в финале праздника четвероклассница Яна Воротникова подарила ей портрет. Получилось ну очень похоже!

IMG_0419.jpeg

— Перед 8 Марта было особенно приятно поздравить и наградить женщин уникальной профессии — учителей. Они формируют характер и открывают таланты наших детей — и сегодня мы эти таланты увидели, — подытожила предпраздничную встречу с педагогами Ольга Митрохина.
2
1
0
5
1
