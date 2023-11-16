Происшествия

35 минут назад

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района

77
#мошенничество
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района

Мошенники продолжают заводить в Telegram фальшивые аккаунты представителей власти.

Глава Лебедянского района Роман Ченцов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени.

Фальшивая страница появилась в Телеграме. С неё рассылаются подозрительные сообщения.

«Доверяйте проверенным источникам. Не вступайте в переписку с мошенниками и не выполняйте их просьбы. Помните также о том, что ни одно должностное лицо не будет первым писать вам в личные сообщения. Входящие сообщения со страниц «представителей власти» — явный признак мошенничества», — отмечает Роман Ченцов.

Напомним, ранее в Telegram мошенники завели фальшивый аккаунт первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко, вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана. Дважды двойники в мессенджере появлялись у мэра Ельца Евгения Боровских.

Фото - t.me/roman_chentsov
77
#мошенничество

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