Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района

Мошенники продолжают заводить в Telegram фальшивые аккаунты представителей власти.

Глава Лебедянского района Роман Ченцов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени.Фальшивая страница появилась в Телеграме. С неё рассылаются подозрительные сообщения.«Доверяйте проверенным источникам. Не вступайте в переписку с мошенниками и не выполняйте их просьбы. Помните также о том, что ни одно должностное лицо не будет первым писать вам в личные сообщения. Входящие сообщения со страниц «представителей власти» — явный признак мошенничества», — отмечает Роман Ченцов.Напомним, ранее в Telegram мошенники завели фальшивый аккаунт первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко, вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана. Дважды двойники в мессенджере появлялись у мэра Ельца Евгения Боровских.