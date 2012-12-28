Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
И помял капот.
«Участковые установили подозреваемого: 26-летний чаплыгинец возвращался домой со своим знакомым. На парковке во дворе многоквартирного дома он из хулиганских побуждений нанёс удары кулаками по капоту иномарки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, повлекшее значительный ущерб», хулигану грозит до двух лет лишения свободы.
