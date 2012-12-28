Все новости
Происшествия
122
15 минут назад

26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»

И помял капот. 

Еще в январе в Чаплыгине в полицию поступило заявление о повреждении автомобиля «Kиа Рио». Мужчина оставил машину у подъезда своего дома на улице Московской, а через несколько дней обнаружил повреждение на капоте. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

«Участковые установили подозреваемого: 26-летний чаплыгинец возвращался домой со своим знакомым. На парковке во дворе многоквартирного дома он из хулиганских побуждений нанёс удары кулаками по капоту иномарки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, повлекшее значительный ущерб», хулигану грозит до двух лет лишения свободы.
повреждение имущества
0
0
0
0
0

