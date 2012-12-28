Морозная погода ненадолго вернется в Липецкую область

Температура ниже нуля продержится лишь день, затем начнет теплеть.





В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, усилится влияние гребня антициклона с запада – небольшой снег ожидается лишь местами 6 марта.Среднесуточные температуры составят 2-4 градуса мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8, днем — от 0 до -5.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 29 градусов мороза.