45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали

Правобережный районный суд вынес приговор 45-летнему липчанину за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ): мужчина получил 360 часов обязательных работ, его лишили прав на год, а мопед «Nexus Matrix 50» конфисковали в пользу государства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее лишенный водительских прав мужчина попался инспекторам ДПС пьяным за рулём мопеда утром в сентябре 2025 года на улице Студеновской. Мопед был без номера. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.