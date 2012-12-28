В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
А ещё водитель получил 360 часов обязательных работ и его лишили прав на год.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее лишенный водительских прав мужчина попался инспекторам ДПС пьяным за рулём мопеда утром в сентябре 2025 года на улице Студеновской. Мопед был без номера. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.
