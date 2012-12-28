Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион

Изначально в назначении региональной выплаты в связи с гибелью отца девочке отказали, так как мужчина не был прописан в Липецкой области.

В Липецке прокуратура защитила права пятилетней дочери погибшего 44-летнего участника СВО. Соцзащита отказала её матери в назначении девочке региональной выплаты в миллион рублей в связи с гибелью ее отца, так как тот не был зарегистрирован в Липецкой области, хотя фактически жил до заключения контракта именно здесь.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина переехал в Липецк из другой страны, завёл семью и состоял на миграционном учёте в полиции по месту жительства своей дочери. Более того — в апреле 2024 года он успел получить российское гражданство и примерно в это же время, весной 2024 года заключил контракт на прохождение военной службы. Но вот на регистрационном учёте в Липецке на момент гибели он не состоял.Прокуратура Советского района Липецка обратилась в суд с иском о возложении обязанности на социальную защиту произвести причитающуюся ребенку выплату. Факт проживания мужчины вместе с дочерью и её матерью в Липецке был подтвержден и иск удовлетворен. Теперь девочке выплатят миллион рублей.Причём это уже второе судебное разбирательство семьи участника СВО. Изначально мужчина числился без вести пропавшим и в интересах ребёнка прокуратура добилась через суд признания его погибшим.