В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА
Происшествия
280
51 минуту назад
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Парню грозило до 15 лет лишения свободы, но эксперты не нашли в его публикациях призывов и побуждений к суицидам.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, из обвинительного заключения следовало, что в 2018 году на тот момент ещё 16-летний подросток создал в соцсети сообщество, где систематически публиковал информацию суицидальной направленности: публиковал картинки, содержащие, по мнению следствия, информацию о способах совершения самоубийств, которая побуждает и призывает к их совершению. Все эти сведения были доступны неограниченному кругу лиц.
«Но в суде на основании заключений экспертов было установлено, что в этих публикациях отсутствовали призывы и побуждения к совершению суицида. Они не содержались ни в самих изображениях, ни в подписях к ним. Поэтому суд пришел к выводу о том, что в действиях парня отсутствует состав преступления и был оглашен оправдательный приговор», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
0
0
1
1
Комментарии