Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег

Температура постепенно приходит к норме.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части североатлантического циклона. Под его влиянием ожидаются небольшие снег и мокрый снег.Среднесуточные температуры составят: 5 марта – 1 градус тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 6 и 7 марта – 2-3 градуса мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные снег и мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от -1 до +4.В Липецке облачно, небольшие снег и мокрый снег. Ночью на улице от 0 до -2, днем — от +1 до +3 градусов.День 5 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 25 градусов мороза.