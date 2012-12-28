Все новости
Происшествия
388
33 минуты назад

49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую

Её приговорили к девяти годам колонии.

 49-летнюю жительницу Данкова приговорили к девяти годам колонии общего режима за убийство 53-летнего сожителя (по части первой статьи 105 УК РФ). Дело расследовал Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области.

«В ноябре прошлого года ранее судимая 49-летняя женщина выпивала у себя в квартире с 53-летним сожителем. Во время застолья между ними возник конфликт и женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь. Затем она пошла к соседям с просьбой вызвать скорую помощь», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину доставили в больницу, где он умер. А его сожительница сама явилась в полицию с повинной.
убийство
