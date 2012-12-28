Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
33 минуты назад
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Её приговорили к девяти годам колонии.
«В ноябре прошлого года ранее судимая 49-летняя женщина выпивала у себя в квартире с 53-летним сожителем. Во время застолья между ними возник конфликт и женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь. Затем она пошла к соседям с просьбой вызвать скорую помощь», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину доставили в больницу, где он умер. А его сожительница сама явилась в полицию с повинной.
