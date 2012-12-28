Все новости
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
Трое липчан вернулись из плена
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
Морозная погода ненадолго вернется в Липецкую область
Погода в Липецке
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
В будущем парке Авиаторов — между «Елецким» и Сырским Рудником — монтируют сеть освещения
Общество
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
Происшествия
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
Происшествия
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Происшествия
361
52 минуты назад
4

18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей

Его обманули, уговорив продемонстрировать экран телефона.

5 марта с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 18-летний парень. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, денег парень лишился, пытаясь обезопасить свои сбережения. При этом его обманули, используя распространённую схему с демонстрацией экрана телефона.

54-летний житель Добринки решил инвестировать в газовую промышленность. В результате он отправил мошенникам 23 000 рублей.

А в Задонске 15-летняя девочка хотела заработать в интернете и перевела мошенникам 5000 рублей.
мошенничество
0
1
5
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мизантроп
2 минуты назад
смартфоны уже стали инструментом мошенников, переход на кнопочные и домашние телефоны будут в тренде.
Ответить
нищеброд
7 минут назад
легко пришли - легко расставаться
Ответить
Кузя
12 минут назад
Как всё просто! А тут работаешь всю жизнь. .. Парень легко отправил в никуда 525000.
Ответить
Не хило
20 минут назад
Имеют 18-летние. Когда только заработать смогли?
Ответить
