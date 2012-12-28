В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Заработавшие 48 миллионов рублей три липчанки-обнальщицы получили условные сроки и штрафы
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Его обманули, уговорив продемонстрировать экран телефона.
54-летний житель Добринки решил инвестировать в газовую промышленность. В результате он отправил мошенникам 23 000 рублей.
А в Задонске 15-летняя девочка хотела заработать в интернете и перевела мошенникам 5000 рублей.
