18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей

Его обманули, уговорив продемонстрировать экран телефона.

5 марта с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 18-летний парень. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, денег парень лишился, пытаясь обезопасить свои сбережения. При этом его обманули, используя распространённую схему с демонстрацией экрана телефона.54-летний житель Добринки решил инвестировать в газовую промышленность. В результате он отправил мошенникам 23 000 рублей.А в Задонске 15-летняя девочка хотела заработать в интернете и перевела мошенникам 5000 рублей.