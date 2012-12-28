Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Женщина брала у знакомых деньги на дешёвые машины, и на взятки за права. Чуть больше чем за год она получила таким образом 8,3 миллиона рублей.
Жить обманом, как рассказали в областном управлении МВД, женщина начала осенью 2024 года. Она пообещала знакомому две машины по цене ниже рыночной, якобы конфискованные судебными приставами у должников. Получила от него 2,3 млн рублей, а потом перестала выходить на связь.
«По такой же схеме были обмануты ещё шесть жителей Липецкой области. Одна из них обратилась к мошеннице за помощью в получении водительского удостоверения без обучения и сдачи экзамена, отдав за такую услугу 200 тысяч рублей. Подозреваемая хвасталась влиятельными связями с правоохранителями, которых в действительности у неё не было. Полученные деньги она попросту потратила по своему усмотрению», — рассказали в полиции.
На всех аферах женщина, с сентября 2024 года по декабрь 2025 года, заработала 8,3 млн рублей. Однако во время обыска у нее нашли только 800 тысяч. Также у липчанки изъяты банковские карты, расписки и иные предметы, представляющие интерес для следствия.
На время расследования дел о мошенничестве, возбужденных в отношении женщины, ей избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
«В настоящее время устанавливаются возможные дополнительные эпизоды её противоправной деятельности», — добавили в областном УМВД.
