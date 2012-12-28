27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав

Тревогу забили соседи.

Задонский районный суд лишил родительских прав мать, оставившую 10-месячного сына в опасности. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ребенок провел двое суток без присмотра в холодной квартире без теплой одежды, еды и воды, пока его мать уехала в гости к подруге. Тревогу забили соседи семьи.«Женщина подвергла опасности жизнь и здоровье ребёнка. В настоящее время по факту оставления младенца в опасности решается вопрос о возбуждении в отношении матери уголовного дела по статье 125 УК РФ. По решению суда ребенок передан на попечение органу опеки и попечительства администрации Задонского округа, а с матери взысканы алименты на содержание сына», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении пятерых других своих детей.