Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Общество
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Цены на бензин растут без рывков
Экономика
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
67-летний житель Станового перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Общество
Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
Происшествия
896
52 минуты назад
4

К испорченным домофонам возлагают цветы

В спальных районах Липецка продолжают громить домофоны. Все они принадлежат одной компании.

4 марта была повреждена камера домофона на улице Звездной, 3/4. Судя по записи пока еще целой камеры, ее испортил ключом один из троицы молодых людей, перед этим пытавшихся попасть в подъезд.



А ночью 1 марта ножом был поврежден домофон на улице Меркулова, 15.




Все эти домофоны обслуживает компания «Линия», и, судя по всему, на ее оборудование открыта охота. Напомним, что в январе домофоны компании были повреждены на улицах Филипченко 7/3, 7/4, на той же Звездной 3/4 в соседнем доме № 3/5.

Через несколько дней, когда домофоны уже были восстановлены, они сняли странный перформанс: двое молодых людей воткнули в щели под козырьком подъезда гвоздики.



Тех, кто портит домофоны, во всех случаях ищет полиция, и результаты уже есть. Оперативники отдела полиции № 6 установили личность мужчины, расстрелявшего еще 6 сентября 2025 года домофон на улице Меркулова, 15.



Нашли полицейские и двух парней, расстрелявших 28 января из пневматического пистолета домофон на Звездной, 3/4.
домофон
хулиганство
1
0
8
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
6 минут назад
А конкуренты и в частности бывшая домофонная компания. Нам все провода порезали во всем доме когда ушли от ЦЫФРАЛА, хотя все было уплачено рание когда ставили домофон в первые.
Ответить
Сегодня
9 минут назад
В новостях прочитала,что в Тюменской области мальчик 12 лет вынес из пожара соседку,которая не могла ходить.А наши липецкие громят домофоны.
Ответить
НКВД
25 минут назад
Очередные неадекваты наркоманы . повесить на них все раскуроченные домофоны в городе . пусть платят
Ответить
Да
27 минут назад
А полиция у нас в городе есть?
Ответить
