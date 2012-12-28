Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
52 минуты назад
К испорченным домофонам возлагают цветы
В спальных районах Липецка продолжают громить домофоны. Все они принадлежат одной компании.
А ночью 1 марта ножом был поврежден домофон на улице Меркулова, 15.
Все эти домофоны обслуживает компания «Линия», и, судя по всему, на ее оборудование открыта охота. Напомним, что в январе домофоны компании были повреждены на улицах Филипченко 7/3, 7/4, на той же Звездной 3/4 в соседнем доме № 3/5.
Через несколько дней, когда домофоны уже были восстановлены, они сняли странный перформанс: двое молодых людей воткнули в щели под козырьком подъезда гвоздики.
Тех, кто портит домофоны, во всех случаях ищет полиция, и результаты уже есть. Оперативники отдела полиции № 6 установили личность мужчины, расстрелявшего еще 6 сентября 2025 года домофон на улице Меркулова, 15.
Нашли полицейские и двух парней, расстрелявших 28 января из пневматического пистолета домофон на Звездной, 3/4.
