Трое липчан вернулись из плена
Пока они находятся в Беларуси.
«Липчане пока в Беларуси, там с ними работают врачи и психологи. Наш регион окажет бойцам всю необходимую помощь — на базе Соснового бора у нас отличный центр реабилитации. При необходимости пройти лечение можно и в учреждениях Минобороны России.
Спасибо нашему уполномоченному по правам человека Ираиде Юрьевне Тихоновой. Благодаря её настойчивости и личному участию липецкие военнослужащие оказались в списках на обмен. Это уже не первый случай, когда её работа помогает возвращать наших земляков домой», — написал в Telegram губернатор Игорь Артамонов.
Россия и Украина провели сегодня обмен военнопленными по формуле 200 на 200.
