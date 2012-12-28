Все новости
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области — воздушная тревога
Происшествия
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Общество
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
67-летний житель Станового перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Общество
Трое липчан вернулись из плена
Общество
Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
Морозная погода ненадолго вернется в Липецкую область
Погода в Липецке
сегодня, 16:59
2

Трое липчан вернулись из плена

Пока они находятся в Беларуси. 

В числе обменянных сегодня Россией и Украиной пленных — трое липчан.

«Липчане пока в Беларуси, там с ними работают врачи и психологи. Наш регион окажет бойцам всю необходимую помощь — на базе Соснового бора у нас отличный центр реабилитации. При необходимости пройти лечение можно и в учреждениях Минобороны России.

Спасибо нашему уполномоченному по правам человека Ираиде Юрьевне Тихоновой. Благодаря её настойчивости и личному участию липецкие военнослужащие оказались в списках на обмен. Это уже не первый случай, когда её работа помогает возвращать наших земляков домой», — написал в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

Россия и Украина провели сегодня обмен военнопленными по формуле 200 на 200.

2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мнение психолога
7 минут назад
Я уверен при обмене кто с каких городов никто не учитывал, приписывают непонятные заслуги кому попало...
Ответить
Спросить.
сегодня, 17:15
Причем тут Тихонова? Че вы плетете!
Ответить
