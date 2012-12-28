Трое липчан вернулись из плена

Пока они находятся в Беларуси.





В числе обменянных сегодня Россией и Украиной пленных — трое липчан.«Липчане пока в Беларуси, там с ними работают врачи и психологи. Наш регион окажет бойцам всю необходимую помощь — на базе Соснового бора у нас отличный центр реабилитации. При необходимости пройти лечение можно и в учреждениях Минобороны России.Спасибо нашему уполномоченному по правам человека Ираиде Юрьевне Тихоновой. Благодаря её настойчивости и личному участию липецкие военнослужащие оказались в списках на обмен. Это уже не первый случай, когда её работа помогает возвращать наших земляков домой», — написал в Telegram губернатор Игорь Артамонов.Россия и Украина провели сегодня обмен военнопленными по формуле 200 на 200.