Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкую область «минусовые» температуры придут днем

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#похолодание
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В Липецкую область «минусовые» температуры придут днем

17 ноября атмосферное давление начнет расти, в большинстве областей ЦФО (в том числе в Липецкой области) пройдет небольшой снег, на юге местами с мокрым снегом. 

18 и 19 ноября в области повышенного атмосферного давления осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 ноября – около 0 градусов, что на 1 градус выше нормы, 18 и 19 ноября – 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег и мокрый снег. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью — от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 17 ноября стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961году – 20 градусов мороза. 

1 508
#похолодание
2

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