Культура
52 минуты назад
Всероссийский фестиваль «Молодая фотография» пройдет в Липецке
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В Липецке на базе городского молодежного центра и Школы креативных индустрий с 16 по 18 ноября пройдет Всероссийский фестиваль «Молодая фотография. Липецк».
Как сообщили GOROD48 в департаменте культуры и туризма мэрии Липецка, фестиваль откроется 16 ноября. Для его участников и гостей пройдут лекции, тренинги, мастер-классы и творческие встречи. 17 ноября будет организована выставка финалистов Всероссийского конкурса «Молодая фотография-2023».
В числе приглашенных спикеров — экс-фоторедактор московского бюро журнала «Time», экс-директор фотослужбы журнала «Русский Репортер» и член жюри международных фотоконкурсов Андрей Поликанов, фотокорреспондент МИЦ «Известия», преподаватель факультета журналистики МГУ, многократный призёр российский и международных конкурсов Павел Волков, липчанка, финалист конкурса «Молодые фотографы России» Елена Копылова.
—Фестиваль имеет как просветительский, так и практический характер. Скоро в официальной группе Городского молодежного центра появятся ссылки, по которым желающие смогут записаться на тренинги и мастер-классы. Слушатели смогут узнать об основных тенденциях в развитии современной художественной, проектной, стрит-фотографии, а также о доступных способах самореализации в этом искусстве, на примере подготовки фотокниг, или популярных сегодня zine, — рассказала и.о. председателя департамента культуры и туризма мэрии Липецка Ирина Хожаинова.
Организаторами фестиваля выступили городской молодежный центр, команда проекта «Молодая фотография» при поддержке федерального агентства «Росмолодежь» и департамента культуры и туризма мэрии Липецка. Зарегистрироваться можно через онлайн-форму.
«Молодая фотография» – масштабный Всероссийский проект, объединяющий молодых фотографов и художников, работающих с фотографией.
Как сообщили GOROD48 в департаменте культуры и туризма мэрии Липецка, фестиваль откроется 16 ноября. Для его участников и гостей пройдут лекции, тренинги, мастер-классы и творческие встречи. 17 ноября будет организована выставка финалистов Всероссийского конкурса «Молодая фотография-2023».
В числе приглашенных спикеров — экс-фоторедактор московского бюро журнала «Time», экс-директор фотослужбы журнала «Русский Репортер» и член жюри международных фотоконкурсов Андрей Поликанов, фотокорреспондент МИЦ «Известия», преподаватель факультета журналистики МГУ, многократный призёр российский и международных конкурсов Павел Волков, липчанка, финалист конкурса «Молодые фотографы России» Елена Копылова.
—Фестиваль имеет как просветительский, так и практический характер. Скоро в официальной группе Городского молодежного центра появятся ссылки, по которым желающие смогут записаться на тренинги и мастер-классы. Слушатели смогут узнать об основных тенденциях в развитии современной художественной, проектной, стрит-фотографии, а также о доступных способах самореализации в этом искусстве, на примере подготовки фотокниг, или популярных сегодня zine, — рассказала и.о. председателя департамента культуры и туризма мэрии Липецка Ирина Хожаинова.
Организаторами фестиваля выступили городской молодежный центр, команда проекта «Молодая фотография» при поддержке федерального агентства «Росмолодежь» и департамента культуры и туризма мэрии Липецка. Зарегистрироваться можно через онлайн-форму.
«Молодая фотография» – масштабный Всероссийский проект, объединяющий молодых фотографов и художников, работающих с фотографией.
3 153
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