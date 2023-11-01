Общество

47 минут назад

Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы

7 437
#подземный переход #Тракторный
Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы

После вчерашнего транспортного коллапса во дворах трех домов на улице Краснозаводской GOROD48 посмотрел, поехали ли липецкие водители по предложенным им путям объезда.

Эти фотографии и видео скоро станут историей. В Липецке еще ни разу не демонтировали подземные переходы. Сегодня рабочие отрывали обшивку от ограждения, ведущего в подземку.



На улице Краснозаводской, где ведутся работы, и примыкающих к ней дрогах полно новых знаков, сообщающих о путях объезда. В принципе, ошибиться сложно.









Правда, найти дополнительную автобусную остановку, оказалось трудновато. Указателей поблизости не было, знак нашелся только непосредственно у остановки.



— Постойте, увидите, где автобус останавливается, — посоветовала нам жительница Тракторного.

Во дворах, по которым накануне ездили даже автобусы, мы сначала увидел всего пару автомобилей.

— Вчера было жутко, никто не знал куда ехать. А сегодня, вроде, ничего, наладилось, — живущий в этом районе Дмитрий.

И буквально через несколько минут по дворовой дороге проехало не менее дюжины машин.



Создалось впечатление, что один из водителей повернул во двор, а остальные последовали за ним. А потом двор снова опустел.
7 437
#подземный переход #Тракторный

Комментарии (7)

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Лип

8 минут назад
Ломать не строить! Нынешнее руководство ни один подземный переход не построило, только усложняет и усложняет жизнь простым людям
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Липчанин

12 минут назад
Печально.
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Чехов , Хамелеон

22 минуты назад
Мехвод, вчера депутаты были против , сегодня - за , завтра , воздержутся.
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Инженер по ТБ

27 минут назад
Где защитные очки у рабочих ?
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Мехвод

28 минут назад
А где же наши ретивые депутаты? Все еще думают стоит ли сохранить переходы? Так рьяно вопрос подняли. Надо было грудью защищать, раз мэрия не слушает. Главная же власть - представительная (горсовет), а не исполнительная (мэрия). Или может мэрия горсовет где-то в другом месте видела?
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Пиши-Читай

30 минут назад
Подземка это метрополитен.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

35 минут назад
Поставить два патрульных экипажа ГБДД и навести порядок, на знаки не кто не смотрит , едут по встречке , будет много аварий .
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