Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы

После вчерашнего транспортного коллапса во дворах трех домов на улице Краснозаводской GOROD48 посмотрел, поехали ли липецкие водители по предложенным им путям объезда.

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Эти фотографии и видео скоро станут историей. В Липецке еще ни разу не демонтировали подземные переходы. Сегодня рабочие отрывали обшивку от ограждения, ведущего в подземку.На улице Краснозаводской, где ведутся работы, и примыкающих к ней дрогах полно новых знаков, сообщающих о путях объезда. В принципе, ошибиться сложно.Правда, найти дополнительную автобусную остановку, оказалось трудновато. Указателей поблизости не было, знак нашелся только непосредственно у остановки.— Постойте, увидите, где автобус останавливается, — посоветовала нам жительница Тракторного.Во дворах, по которым накануне ездили даже автобусы, мы сначала увидел всего пару автомобилей.— Вчера было жутко, никто не знал куда ехать. А сегодня, вроде, ничего, наладилось, — живущий в этом районе Дмитрий.И буквально через несколько минут по дворовой дороге проехало не менее дюжины машин.Создалось впечатление, что один из водителей повернул во двор, а остальные последовали за ним. А потом двор снова опустел.