47 минут назад
Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы
После вчерашнего транспортного коллапса во дворах трех домов на улице Краснозаводской GOROD48 посмотрел, поехали ли липецкие водители по предложенным им путям объезда.
На улице Краснозаводской, где ведутся работы, и примыкающих к ней дрогах полно новых знаков, сообщающих о путях объезда. В принципе, ошибиться сложно.
Правда, найти дополнительную автобусную остановку, оказалось трудновато. Указателей поблизости не было, знак нашелся только непосредственно у остановки.
— Постойте, увидите, где автобус останавливается, — посоветовала нам жительница Тракторного.
Во дворах, по которым накануне ездили даже автобусы, мы сначала увидел всего пару автомобилей.
— Вчера было жутко, никто не знал куда ехать. А сегодня, вроде, ничего, наладилось, — живущий в этом районе Дмитрий.
И буквально через несколько минут по дворовой дороге проехало не менее дюжины машин.
Создалось впечатление, что один из водителей повернул во двор, а остальные последовали за ним. А потом двор снова опустел.
Лип
Липчанин
Чехов , Хамелеон
Инженер по ТБ
Мехвод
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