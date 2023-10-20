Происшествия

сегодня, 20:43

У парка НЛМК сгорел автомобиль

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#пожар #МЧС
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Вечером 20 октября у парка НЛМК в Липецке сгорел автомобиль. Объятую пламенем машину сняли очевидцы. Также в кадр попал и пожарный автомобиль — расчет сбивал пламя.
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#пожар #МЧС
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Комментарии (1)

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