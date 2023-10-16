50 минут назад
Липецкая вечЁрка: пока бесплатные парковки, без тепла и жалоба матери травмированной деревом девочки
Сегодня, 16 октября, липчане присматривались к платно-бесплатным парковкам, жильцы 56 домов сидят без тепла, и мать девочки, на которую 8 октября упало дерево, пожаловалась в Госдуму на следователей.
Утром GOROD48 проехал по центру Липецка. Водителей, которые решили припарковать свои машины за синей разметкой, мы увидели немного. Не везде есть видеокамеры, которые должны фиксировать номера автомобилей, приложение «Городские парковки» в Липецке не работает. В мэрии сообщили, что период «холодного запуска» программы платного паркинга, возможно продлится более двух недель. Дело в расширении списка льготников с 20 тысяч до 50 тысяч человек.
— Если система не будет готова к 1 ноября, то мы продлим период тестового бесплатного режима. Но технически она уже работает, — заявил вице-мэр Николай Дергунов.
Зато в центральных дворах города полно автомобилей. А нормативные документы на установку в них шлагбаумов мэрия только собирается внести на рассмотрение в горсовет.
Тема дня набрала около сотни гневных и язвительных комментариев.
— Надо освятить парковки — тады народ попрет, — предложил отец Дормидонт.
— Радует стабильность. Ввели, а оно как всегда не того, — заметил Алькаш.
— Это про нашу администрацию. За что ни возьмутся — всё через одно место, — добавил комментатор, подписавшийся «Фильм невезучие»
— В следующем году заработают, даже к бабке не надо ходить! Какое 1 ноября? Хорош чудить! — заявил Нострадамус.
Еще один больной вопрос — подача отопления. Процесс и так официально растянут почти на неделю. Но жильцы 56 домов сидят без отопления.
Мэр Липецка Евгения Уваркина на планерке жестко прошлась по руководству управляющих компаний и филиала «Квадры» (его директор уехал в отпуск).
Ситуация напоминает известную поговорку: «Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится». Отопительный сезон ведь не внезапно наступил! К нему готовились, отчитывались, много совещаний провели, все дома паспорта готовности получили. А когда дошло до дела, оказались не готовы. Липчане жаловались на проблемы с отоплением в два раза чаще, чем год назад!
Комментаторы под этой новостью оставляли по большей части проблемные адреса. Причем, много было жалоб от жильцов домов, которые не входят в число 56 невезучих домов, но и отопления не получили.
— Проинспектируйте, пожалуйста, Доватора, 6 первый подъезд, отопления нет, заявку в ЕДС подавали, в УК не дозвониться, — попросил Неравнодушный.
— Отопление будет когда??? К весне??? — написали жильцы дома Зегеля, 11.
— Для сведения главы города Липецка уже неделю нет горячей воды по улице Юных натуралистов, 9, — пожаловалась Горожанка.
— Депутатская 55а. С четверга и по сегодняшний день жаловались везде. И прокуратуру, и мэрию. И порядка 70 жалоб (каждые 4 часа) забросали в ЕДС. И без толку. Наш дом даже не включён в список этих 56 домов, — добавил Сергей.
— Дом 26а по улице Мичурина даже не включён в список, — сообщение от Звягинцевой.
— Проспект Победы 51/3 даже в списке нет. УК «Вариант», — добавил Гость.
— УК Проспект, по Циолковского, 36 нет отопления, — еще один проблемный адрес от Липчанина.
— В доме Московская 57а частично отсутствует отопление по сей день, у соседей в одном крыле у всех есть, в другом крыле, у половины квартир тоже есть, у половины только одна из комнат отапливается, у кого-то вообще его так и нет, по графику день подачи тепла был 11.10, представитель УК Наталья Сундеева в домовом чате хамит, пишет «а я вам причём?», каждый день обещает, что «сегодня всё наладим», из чата удаляет тех, кто слишком часто задаёт ей вопросы, зачастую игнорирует жителей, — пожаловалась Виктория.
— На Шуминского, 17, холодные батареи в зале. Неделю звоню в ЖЭК. Они ещё и воду горячую отключили. Батареи в зале все холодные. Звонила во все инстанции, тыкают друг на друга и обещают. — написала Тая.
— Проспект Победы, 27 с 12.10.2023 нет отопления и горячей воды, на заявки УК отвечает, что много порывов, а в субботу и воскресенье они не работают, выходные, возможно через 3 дня включат, — еще одна жалоба.
— Опытная, 15 сидит без отопления, — заявка от Катерины.
— Уже в третий раз обращаемся к администрации нашего города. В доме по улице Мичурина 26, а по прежнему нет отопления, обещали в субботу, уже понедельник, никто ничего не делает, порыв трубы. Теперь обещают неуверенно, может завтра, а может, послезавтра. По графику подать тепло должны 10 октября, сегодня 16, и тишина. Почему наша власть бездействует. А за отопление возьмут по среднему с октября по апрель включительно. Ссылаются на постановление. Почему все постановления против жильцов, — жалоба от Замерзающих жильцов.
— До сих пор нет отопления. УК ПАРУС, ау! — крик о помощи от жильцов Качалова, 3.
— Улица Мичурина, 12. Дом не указан в этом списке. Отопления до сих пор нет. А в доме очень много пенсионеров и инвалидов, которые замерзают! — написал Гость.
После такого шквала жалоб уже не удивляет очередная коммунальная авария, которая произошла в выходные на Боевом проезде при прокладке сетей к новому району. Сотрудники «РВК-Липецк» ударно устранили аварию, ее причина до сих пор не установлена.
— Подрядчик говорит, что не повреждал трубу ковшом экскаватора. Но водопровод в этом случае был виден подрядчику. То есть была совершенно иная ситуация, чем на кольце Трубного, где подрядчик проткнул водопровод буром. Нужно предметно разобраться в причине случившегося. Отчего треснула чугунная труба? От работавшей рядом техники? От увеличившейся нагрузки на грунт? Что было в проектной документации? — задала вопросы Евгения Уваркина, но пока не получила на них ответы.
Светлана Самойленко, мать травмированной 8 октября 10-летней девочки пожаловалась в Госдуму на следователей.
Председатель комитета Госдумы Нина Останина направила письмо руководителю следкома Александру Бастрыкину, с просьбой проверить обращение липчанки.
Липецкие следователи объяснили, что начали проверку обстоятельств произошедшего еще 8 октября, но продвинуться им не дает отсутствие медицинского заключения о степени вреда, причиненного здоровью ребёнка. В областной детской больнице, где лечат девочку, говорят об улучшении ее состояния. Ребенка, возможно, выпишут уже на этой неделе.
Завтра в Липецке похолодает. По прогнозам синоптиков, столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов, да еще и ночью ожидаются местами сильные дожди, а днем — небольшие.
да уж
Гость
Наконец-то
Марина
Электорат
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